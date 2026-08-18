به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، این اثر فاخر و پژوهش‌محور که به همت شبکه رادیویی ایران به ثمر رسیده است، با حضور سرکار خانم حورا صدر (فرزند امام موسی صدر)، دکتر مهدی آذرمکان (قائم‌مقام معاونت صدا)، دکتر سیدمرتضی کاظمی‌دینان (مدیر رادیو ایران)، دکتر شریف لک‌زایی (کارشناس و پژوهشگر این مجموعه) و جمعی از مدیران و مسئولان معاونت صدا رونمایی شد.

این مجموعه شامل ۱۰۰ قسمت برنامک رادیویی با محوریت اندیشه‌های اجتماعی و استراتژیک امام موسی صدر است.

این مجموعه صوتی با واکاوی اسناد و منظومه فکری امام موسی صدر، به تبیین رویکرد‌ها و مبانی اندیشه ایشان در مواجهه با رژیم صهیونیستی و مسئله مقاومت پرداخته است.