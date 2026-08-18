مدیر یک رستوران متخلف در تنکابن به دلیل عرضه گوشت فاسد و فک غیرقانونی پلمب، با صدور قرار تأمین کیفری روانه زندان شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ، مدیر یک رستوران متخلف در تنکابن به دلیل عرضه گوشت فاسد و فک غیرقانونی پلمب، با صدور قرار تأمین کیفری روانه زندان شد.

بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تنکابن گفت: در پی بازرسی‌های دوره‌ای از این رستوران، مقادیر قابل توجهی گوشت تاریخ گذشته و غیرقابل مصرف کشف شد.

وی افزود: در بررسی‌های انجام‌شده مشخص شد مدیر این واحد صنفی پیش از این نیز پلمب رستوران را به صورت غیرقانونی فک کرده و فعالیت خود را ادامه داده است.

بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تنکابن گفت: با توجه به تخلفات انجام‌شده، قرار تأمین کیفری متناسب برای مدیر رستوران صادر و وی روانه زندان شد.

وی افزود: دستور ابطال پروانه کسب این واحد صنفی و جمع‌آوری تمامی تابلوها و تبلیغات آن از سطح شهر نیز صادر شده است.

دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تنکابن اعلام کرد: نظارت بر سلامت مواد غذایی به صورت مستمر ادامه دارد و با تخلفاتی از جمله عرضه مواد غذایی فاسد، نقض پلمب و به خطر انداختن سلامت شهروندان، بدون اغماض و در چارچوب قانون برخورد خواهد شد.