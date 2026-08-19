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تجربه تلخ کودتای ۲۸ مرداد ثابت کرد هرجا مردم در میدان حاضر باشند کشور از هر خطری در امان است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فضل الله زاهدی فرمانده میدانی کودتا بامداد ۲۵ مرداد ۱۳۳۲ زمانی که برای دستگیری دکتر مصدق به سمت مقر نخست وزیری میرفت، تصور میکرد کار دولت ملی تمام است، اما شرایط آن گونه که میخواست پیش نرفت.
اتحاد مردم به ویژه نیروهای ملی و مذهبی سد محکمی بود که باعث شد کودتا در مرحله نخست با شکست مواجه شود و محمد رضا پهلوی ابتدا به عراق و سپس ایتالیا متواری شود.
براساس اسناد تا بیست و هفتم مرداد وضعیت به سود دولت ملی است و شاه خود را برای خداحافظی با سلطنت آماده میکند، اما اعتماد دکتر مصدق به سفیر آمریکا در تهران و خالی کردن میدان و خیابان از نیروهای مردمی زمینه را برای اجرای مرحله دوم کودتا فراهم میکند.
روز بیست و هشتم مرداد وقتی که نیروهای ملی و مذهبی از هم جدا میشوند، روزولت عامل خارجی کودتا در ایران طرح خود را پیش میبرد و دولت ملی سقوط میکند.