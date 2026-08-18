کودتای ۲۸ مردادماه سال ۱۳۳۲ و وضعیت همدان در آن روز‌ها، برگ‌هایی از تاریخ معاصر است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، ۲۸ مرداد سالروز کودتای آمریکایی، انگلیسی بر علیه دولت ملی دکتر مصدق است. کودتایی که مردم همدان در کنار همه تلاش‌های خود برای حفظ عزت و استقلال کشور تا پای جان برای مقابله با آن ایستادگی کردند.

نقش مردم همدان در مقابله با کودتای ۲۸ مرداد از ۲۹ تیر ۱۳۳۱ آغاز شد، زمانی که با کناره گیری دکتر محمد مصدق از نخست وزیری، قوام السلطنه به قدرت رسید و مردم همدان به محض شنیدن این خبر به نشانه اعتراض خود را به تهران رساندند و همین حرکتی شد تا مردم بقیه شهر‌های کشور هم در دفاع از دکتر مصدق خود را به تهران برسانند و با این اعتراضات دکتر مصدق دوباره به نخست وزیری بازگشت.

اما با ملی شدن صنعت نفت و کوتاه شدن دست آمریکا و انگلیس از این منبع انرژی با اهمیت، اجرای یک کودتا بر علیه دولت مصدق کیلید خورد، کودتایی با برنامه ریزی این دو کشور استعمارگر و همراهی عوامل داخلی که باز هم مردم همدان برای مقابله با این توطئه نقش آفرینی کردند.

هر چند پس از این کودتا دوران استبداد و دیکتاتوری پهلوی در عرصه سیاست ایران ادامه یافت، اما نقش مردم همدان در دفاع از آرمان‌های اسلام و تلاش برای حفظ عزت و استقلال ایران همواره در یاد‌ها باقی خواهد ماند.