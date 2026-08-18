ظرفیت تولید ۴۰۰ میلیون دوز واکسن در شعبه شمال غرب موسسه رازی
معاون تولید موسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی در شمال غرب کشور از توان تولید سالانه حدود ۴۰۰ میلیون دوز انواع فرآوردههای بیولوژیک و واکسنهای مورد نیاز دام و طیور در شعبه شمال غرب این موسسه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،
مهدی راد مهری گفت:شعبه شمال غرب کشور موسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی با بهرهگیری از ظرفیتهای علمی، تخصصی، زیرساختی و تولیدی و در چارچوب برنامهها و سیاستهای کلان موسسه، توان تولید حدود ۴۰۰ میلیون دوز از انواع فرآوردههای بیولوژیک و واکسنهای مورد نیاز حوزه دام و طیور را داراست.
وی بیان کرد:در راستای برنامههای توسعهای موسسه رازی و با هدف تقویت سبد محصولات، چهار واکسن جدید نیز مراحل نهایی توسعه و آمادهسازی برای ورود به فرآیند تولید صنعتی را طی میکنند که پس از تکمیل مراحل فنی، انجام ارزیابیهای لازم و اخذ مجوزهای مربوطه به سبد تولیدات شعبه افزوده خواهند شد.
رادمهری ادامه داد:هدفگذاری این مجموعه، حرکت در مسیر افزایش ظرفیت تولید، توسعه و تکمیل سبد محصولات، بهرهگیری از فناوریهای نوین و ارتقای مستمر کیفیت فرآوردههای تولیدی است. در این مسیر تلاش میشود با اتکا به دانش و تجربه نیروهای متخصص شعبه و با هماهنگی و همراهی مدیریت و بخشهای تخصصی موسسه، ظرفیتهای موجود بیش از پیش فعال شده و نقش موثرتری در تامین نیازهای کشور و تحقق اهداف موسسه رازی در حوزه تولید واکسن ایفا شود.