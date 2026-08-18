۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تسهیلات بانکی از محل تبصره ۹۵ قانون بودجه به عشایر شهرستان کلات،با هدف تقویت فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی اختصاص یافته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،مدیرکل امور عشایر خراسان رضوی،در جمع عشایر شهرستان کلات،گفت:یک دستگاه خودروی تانکر آبرسان نیز در فصل قشلاق برای آبرسانی به محله‌های عشایری شهرستان کلات تحویل امور عشایر شهرستان خواهد شد.

محمدحسین جعفری،با اشاره به اجرای طرح آمارگیری از جامعه عشایری شهرستان کلات اظهار کرد: در این آمارگیری حدود یک هزار و ۶۰۰ خانوار عشایری در شهرستان، شناسایی شده‌اند.

جعفری،همچنین به راه‌اندازی تعاونی عشایری شهرستان کلات اشاره کرد و گفت: تعاونی عشایری شهرستان سال گذشته تأسیس شد و امروز نخستین جلسه مجمع عمومی این تعاونی برگزار شد.

مدیرکل امور عشایر خراسان رضوی تأکید کرد: تشکیل تعاونی عشایری می‌تواند زمینه مشارکت بیشتر عشایر در فعالیت‌های اقتصادی، تولیدی و خدماتی و همچنین پیگیری بهتر مطالبات این جامعه را فراهم کند.