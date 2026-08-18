رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه در این دوره بیش از ۲.۵ میلیون مترمربع پیاده راه سازی و مرمت معابر صورت گرفته است، گفت: چهار هزار و ۵۰۰ مترمربع مرمت در معابر اصلی انجام شده که هزار و ۹۲۷ متر مربع پیاده راه به شکل صفر تا صد ساخته شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سیدمحمد آقامیری امروز در چهارصد و بیست و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه خبر جمع آوری سنگ فرش‌ها در تهران در یکی از پایگاه‌های خبری تقطیع شده بود، اظهار کرد: در اصل این خبر به این پرداخته شده بود که علت جمع آوری برخی سنگ فرش‌ها چه بوده است. پلیس راهور نظرات کارشناسی در این خصوص داشت و قرار بود معابر جایگزین مشخص شود که این معابر پاسخگو نبود و مدیریت شهری ناچار شد برخی سنگ فرش‌ها را جمع آوری کند.

وی ادامه داد: سنگ فرش‌هایی که جمع آوری شد، ۱۰ سال گذشته اجرایی شده بود و عمر مفید آن به اتمام رسیده بود و جمع آوری آن ضرر به بیت المال نیست. سه مورد جمع آوری سنگ فرش در سطح شهر انجام شده بود که دلایل آن نیز اعلام شده است.

آقامیری همچنین با تاکید بر اینکه هزار و ۲۱۶ مترمربع برای افراد معلول مناسب سازی شده است، تصریح کرد: این مناسب سازی براساس استاندارد‌های موجود انجام شده است.