هوای گرم در خراسان رضوی تا روز پنجشنبه ماندگار است و دمای مشهد فردا به ۴۰ درجه و دمای مناطق گرمسیر استان به بیش از ۴۲ درجه می‌ رسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، کارشناس هواشناسی خراسان رضوی گفت: روند افزایش و ماندگاری دمای هوا در استان طی امروز و فردا و روز پنجشنبه ادامه دارد و روز چهارشنبه اوج گرمای هوا در بسیاری از مناطق استان رقم خواهد خورد.

علی الهی افزود: دمای هوا در مشهد روز چهارشنبه به حدود ۴۰ درجه سانتی‌ گراد می‌ رسد و در مناطق گرمسیر خراسان رضوی نیز دما از ۴۲ درجه فراتر خواهد رفت.

الهی ادامه داد: از روز پنجشنبه بعداز ظهر با تغییر شرایط جوی و نفوذ یک سامانه بارشی، روند کاهش دما در استان آغاز می‌ شود و با افزایش ابر، هوا نسبت به روزهای گرم پیش‌ رو خنک‌ تر خواهد شد.

این کارشناس هواشناسی گفت: از روز جمعه نیز در برخی نقاط استان بویژه در شمال استان، احتمال وقوع بارش وجود دارد و با ادامه این شرایط، از روز شنبه هفته آینده دمای هوا نسبت به سه روز گرم پیش‌ رو کاهش محسوسی خواهد داشت و شرایط جوی مطلوب‌ تر می‌ شود.