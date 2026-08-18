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تولید نخستین داروی مکمل پاستیلی کودکان در کشور

متخصصان یک شرکت دانش بنیان نخستین داروی مکمل کودکان را در قالب پاستیل و پایه گیاهی تولید کردند. این دارو تا چهار میلیون دلار برای کشور صرفه‌جویی ارزی دارد.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۲۷- ۱۷:۱۱
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برچسب ها: تولید دارو ، توانمندی داخلی ، شرکت های دانش بنیان
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