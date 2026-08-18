پخش زنده
امروز: -
امشب ۲۷ مرداد، رسانه ملی با دو رویکرد تحلیلی و ورزشی، ابعاد بینالمللی خونخواهی «رهبر شهید» را در برنامه «تهران ۲۰» واکاوی کرده و در ادامه، حساسترین دیدار هفته دوم لیگ برتر فوتبال را به صورت زنده روی آنتن میبرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه امشب «تهران ۲۰» که با نگاهی به جریان خونخواهی و حس انتقامجویی در کشورهای حوزه مقاومت و ابعاد بینالمللی سیره استکبارستیزی رهبر شهید تولید شده است، با حضور کارشناسان برجسته به بررسی این موضوعات میپردازد.
در بخش نخست این برنامه، حجتالاسلام والمسلمین محمدهادی رحیمیصادق، مدیر حوزه علمیه استان تهران، به تبیین جایگاه نگاه بینالمللی ایشان در چهلمین روز تدفین و تشییع و سیره استکبارستیزی آن بزرگوار میپردازد.
در میز دوم نیز، عباس مقتدایی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، ضمن واکاوی بیانات رهبر شهید، ابعاد فرامرزی مسئله خونخواهی و نتایج مذاکرات منطقه را تحلیل خواهد کرد.
این برنامه به تهیهکنندگی مجتبی احمدی و با اجرای امید قالیباف و علی مروی، از گروه تهران و شهروندی شبکه تهران سیما، حوالی ساعت ۲۰ پخش میشود.
همچنین شبکه ورزش سیما در اقدامی ویژه، دیدار حساس تیمهای فوتبال سپاهان اصفهان و تراکتور تبریز را در چارچوب هفته دوم لیگ برتر فوتبال از ساعت ۲۰ امشب سهشنبه ۲۷ مرداد، به صورت زنده پوشش میدهد.
این دیدار از هیجانانگیزترین مسابقات فوتبال لیگ برتر ایران است و هواداران دو تیم بیصبرانه منتظر سوت آغاز این نبرد ۶ امتیازی هستند.
این دیدار با گزارشگری اختصاصی از شبکه ورزش سیما پخش خواهد شد.