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بر اساس اعلام رسمی دفتر یونسکو در پاریس، فعالیت کرسی یونسکو در ارتباطات علم و فناوری به میزبانی دانشگاه علامه طباطبائی تا ۹ تیر ۱۴۰۹ (۳۰ ژوئن ۲۰۳۰) تمدید شد
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این کرسی که در چارچوب برنامه جهانی کرسیهای یونسکو/یونیتوین (UNITWIN) فعالیت میکند، بخشی از شبکه گستردهای متشکل از بیش از یکهزار کرسی و ۴۵ شبکه در ۱۲۰ کشور جهان است. این برنامه با هدف ارتقای همکاریهای بینالمللی بیندانشگاهی، تقویت ظرفیتهای سازمانی و بهرهگیری از رویکردهای میانرشتهای در تولید دانش و پژوهشهای کاربردی در حوزههای آموزش، علوم، فرهنگ و ارتباطات ایجاد شده است.
سیر تحول مدیریتی کرسی یونسکو در دانشگاه علامه طباطبائی
کرسی ارتباطات علم و فناوری یونسکو در دانشگاه علامه طباطبائی از سال ۲۰۱۸ با ریاست و بنیانگذاری دکتر هادی خانیکی، استاد تمام گروه آموزشی علوم ارتباطات، فعالیت خود را آغاز کرد.
در تداوم این مسیر، دکتر علیاصغر کیا، استاد تمام گروه آموزشی روزنامهنگاری و مدیریت رسانه، از ژوئن ۲۰۲۲ تا ژوئن ۲۰۲۶ عهدهدار ریاست این کرسی بود. بنا بر تصمیمات اتخاذ شده، دکتر کاوه بازرگان، استادیار گروه آموزشی علوم ارتباطات دانشکده علوم ارتباطات، از اوت ۲۰۲۶ به عنوان رئیس جدید این کرسی منصوب شد.
برنامه راهبردی چهارساله (۲۰۲۶–۲۰۳۰)
در پرونده تمدید میزبانی این کرسی، برنامه راهبردی چهارسالهای برای بازه زمانی ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰ تدوین شده است که محورهای اصلی آن به شرح زیر است:
۱. تسهیل تبادل اطلاعات، دانش و منابع آموزشی باز (OERs) در حوزههای سواد رسانهای و اطلاعاتی (MIL)، مطالعات رسانه، روزنامهنگاری و مدیریت رسانه از طریق تقویت اجتماعات حرفهای محلی (CoPs)
۲. توانمندسازی جوامع محلی جهت مشارکت فعال و اثرگذاری بر فرآیندهای تدوین سیاستهای بومی در حوزههای مرتبط
۳. توسعه و انتشار محتوا و دانش بومی منطبق با «توصیهنامه یونسکو در مورد منابع آموزشی باز»
۴. توسعه و انتشار محتوا و دانش بومی منطبق با «توصیهنامه یونسکو در مورد اخلاق هوش مصنوعی»
۵. توسعه و انتشار محتوا و دانش بومی منطبق با روششناسی ارزیابی آمادگی هوش مصنوعی یونسکو
گفتنی است، این تمدید طی نامه رسمی دکتر «سوبهی طویل» (Dr. Sobhi Tawil)، مدیرکل بخش «آینده یادگیری و نوآوری» (Future of Learning and Innovation Division) یونسکو در پاریس خطاب به ریاست دانشگاه علامه طباطبائی ابلاغ شده است.