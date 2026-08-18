به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان؛ مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان با تأکید بر اینکه اجرای عملیات عمرانی در بستر رودخانه الیگودرز بدون هماهنگی و اخذ مجوز از این شرکت آب منطقه‌ای انجام شده است اظهار کرد: ادامه عملیات آسفالت بستر رودخانه تا تعیین تکلیف فنی متوقف می‌شود و هرگونه مداخله در بستر رودخانه و مسیر عبور رواناب و سیلاب در چنین محدوده‌ای باید مبتنی بر مطالعات هیدرولوژیک، هیدرولیکی، زیست‌محیطی و ضوابط قانونی باشد.



علیرضا کاکاوند افزود: مطابق تبصره‌های ذیل ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب هرگونه دخل و تصرف در بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها نیازمند اخذ مجوز از وزارت نیرو بوده و این موضوع در آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار، مسیل‌ها، مرداب‌ها، برکه‌های طبیعی و شبکه‌های آبرسانی، آبیاری و زهکشی نیز مورد تأکید قرار گرفته است.



کاکاوند با استناد به مواد ۱۱، ۱۲ و ۱۳ آیین‌نامه تعیین حد بستر و حریم رودخانه‌ها گفت: تصمیم‌گیری درباره مسیل‌ها و بستر‌های واقع در محدوده شهر‌ها نیز با رعایت ضوابط وزارت نیرو و هماهنگی شرکت آب منطقه‌ای انجام می‌شود و مطابق ماده ۱۳ این آیین‌نامه، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های دولتی پیش از اجرای طرح‌های خود، بستر و حریم رودخانه را استعلام و موافقت کتبی وزارت نیرو اخذ می‌شود.



مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان در واکنش به استدلال مطرح‌شده مبنی بر اینکه وجود سد حوضیان در بالادست، خطر سیلاب رودخانه الیگودرز را منتفی می‌کند افزود: وجود سد می‌تواند در مدیریت بخشی از رواناب و سیلاب نقش مؤثری داشته باشد، درعین‌حال باتوجه‌به تأثیر رواناب‌های حاصل از بارش در محدوده شهری، آبراهه‌های فرعی، مسیل‌ها، بارش‌های کوتاه‌مدت و شدید و شرایط بهره‌برداری و ظرفیت سازه‌های کنترل سیلاب، موضوع نیازمند بررسی‌های کامل‌تری است که در دست اقدام است و ارزیابی ایمنی بر مبنای دوره‌های بازگشت سیلاب، ظرفیت واقعی مسیر عبور آب، شرایط بحرانی و سناریو‌های بارش حدی انجام می‌شود.



مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان تصریح کرد: ساماندهی رودخانه و رفع مشکلات بهداشتی و محیطی بستر رودخانه می‌تواند در اصل اقدامی مثبت باشد و زحمات شهرداری در سنوات گذشته در اجرای ساماندهی رودخانه شاهدی بر این مدعاست.



کاکاوند گفت: درعین‌حال پوشاندن کف بستر با مصالح نفوذناپذیر می‌تواند بر سرعت جریان، ظرفیت عبور رواناب، الگوی فرسایش و رسوب‌گذاری، تغذیه آب زیرزمینی و رفتار جریان در زمان بارش‌های شدید اثرگذار باشد و مدیریت صحیح رودخانه شهری باید میان اهداف بهداشتی، زیباسازی، توسعه شهری، ایمنی در برابر سیلاب و حفظ کارکرد‌های طبیعی رودخانه توازن ایجاد کند.

وی افزود: در این راستا شرکت آب منطقه‌ای برای اجرای یک طرح جامع ساماندهی رودخانه آماده هرگونه همکاری با شهرداری محترم الیگودرز است.