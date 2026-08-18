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نوزدهمین اجلاس جهانی کارگروه مبارزه با فساد و پولشویی سازمان اینتوسای با موضوع بررسی راهبردی تدارکات عمومی، مالکیت واقعی و فرار مالیاتی در شهر آروشای تانزانیا و با حضور نمایندگانی از بیش از ۳۰ کشور عضو از جمله جمهوری اسلامی ایران آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از مرکز رسانه، بین الملل و نظارت عمومی دیوان محاسبات کشور در افتتاحیه این نشست آقای چارلز کیچره رئیس کل دیوان محاسبات تانزانیا ضمن خیرمقدم به شرکت کنندگان؛ با تاکید بر اینکه فساد مالی و پولشویی صرفاً یک موضوع آماری نیست، بلکه نیرویی مخرب است که اعتماد عمومی را تضعیف میکند، بازارها را مختل میسازد و شهروندان را از منابع لازم برای ارائه خدمات اساسی مانند مدارس، بیمارستانها و جادهها محروم میکند گفت: تدارکات عمومی در بسیاری از کشورها بیش از ۶۰ درصد بودجههای ملی را شامل میشود و از این رو یکی از مهمترین حوزههای در معرض تخلفات مالی است.
به گفته رئیس دیوان محاسبات تانزانیا این حوزه به دلیل حجم و پیچیدگی بالای معاملات، در معرض تقلب، فساد، تعارض منافع و سایر اشکال تخلفات مالی قرار دارد.
در روز نخست نوزدهمین اجلاس سالانه کارگروه مبارزه با فساد و پولشویی همچنین تاکید شد مقابله با این چالشها نیازمند همبستگی بینالمللی و همکاری مشترک میان تمامی کشورهایی است که در زنجیره مالی دخیل هستند.
لازم به ذکر است هیئتی از جمهوری اسلامی ایران به ریاست دکتر زارعی کوشا مستشار دیوان محاسبات کشور و آقای دکتر هادی قوامی و خانم دکتر الهام آزاد اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی؛ به همراه سفیر کشورمان در تانزانیا و مدیرکل ارتباطات دیوان محاسبات کشور در این دور از اجلاس در تانزانیا شرکت کردهاند.