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معاون سیاسی، امنیتی استاندار همدان در نشست هماهنگی برنامههای هفته دولت در همدان بر تبیین دستاوردهای نظام ، دولت و امید آفرینی بین مردم تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، حمزه امرایی در نشست هماهنگی برنامههای هفته دولت با اشاره به اینکه همه دستگاههای اجرایی و رسانهها برای برگزاری هر چه بهتر این برنامهها تلاش کنند گفت: با توجه به همزمانی این هفته با هفته وحدت همه فعالان سیاسی، رسانهها و سخنرانان به حفظ وحدت و انسجام ملی در شرایط فعلی کشور توجه داشته باشند.
وی افتتاح طرحهای عمرانی، دیدار با خانوادههای معظم شهدای دولت و برگزاری میز خدمت در نماز جمعه و تجمعات شبانه را از جمله برنامههای هفته دولت بیان کرد.
حجت الاسلام فاضلیان رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان هم گفت: پنج شنبه این هفته مراسم چهلمین روز تدفین رهبر شهید انقلاب همزمان با شهادت امام حسن عسگری (ع) در مسجد جامع همدان برگزار میشود.