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دبیرکل کمیته ملی المپیک زمان برگزاری انتخابات این کمیته را ۷ دی اعلام کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،زمان برگزاری انتخابات کمیته ملی المپیک مشخص شد و اعضای هیئت اجرایی این کمیته در نشست امروز، ۷ دی ۱۴۰۵ را به عنوان تاریخ برگزاری مجمع انتخاباتی تصویب کردند.
دوره ۴ ساله ریاست محمود خسرویوفا و اعضای هیئترئیسه و هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک ۶ شهریور ۱۴۰۵ به پایان میرسد، اما با توجه به در پیش بودن بازیهای آسیایی ناگویا، انتخابات به بعد از این رویداد موکول شده بود.
بازیهای آسیایی ناگویا از ۲۸ شهریور تا ۱۲ مهر ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد و بر همین اساس، اعضای مجمع عمومی کمیته ملی المپیک پیشتر با تعویق انتخابات موافقت کرده بودند.
بر این اساس، با تصمیم امروز هیئت اجرایی، انتخابات کمیته ملی المپیک پس از پایان بازیهای آسیایی و در تاریخ ۷ دی برگزار خواهد شد.
تعویق انتخابات کمیته ملی المپیک به بعد از بازیهای آسیایی در مجمع ۱۷ اسفند سال گذشته این کمیته طرح و تصویب شد.