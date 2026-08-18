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مشکلات زیرساختی، مطالبات کشاورزان و دغدغههای روزمره شهروندان، محور پیامهایی است که این روزها از نقاط مختلف استان ایلام به بخش «پیام شما» خبر ایلام رسیده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ مشکلات زیرساختی، مطالبات کشاورزان و دغدغههای روزمره شهروندان، محور پیامهایی است که این روزها از نقاط مختلف استان ایلام به بخش «پیام شما» خبر ایلام رسیده است.
شهروندان با ارسال پیامهای خود، خواستار توجه مسئولان و پیگیری مشکلات در حوزههای مختلف از جمله راههای مواصلاتی، تأمین آب کشاورزی، بهبود معیشت و خدمات شهری هستند.
بخش «پیام شما» خبر ایلام، پل ارتباطی میان مردم و مسئولان است و تلاش میکند تا صدای شهروندان را به گوش مسئولان برساند و در رفع دغدغههای آنان نقش مؤثری ایفا کند.