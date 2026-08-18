فرمانده انتظامی بابل از دستگیری سارق حرفه‌ای که اقدام به سرقت طلا و جواهرات به ارزش ۶۰ میلیارد ریال از یک طلافروشی در این شهرستان کرده بود، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سرهنگ قاسم عزیزی گفت: در پی وقوع یک فقره سرقت طلافروشی در سطح شهرستان، پیگیری موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان بابل با انجام اقدامات اطلاعاتی دقیق، بررسی دوربین‌های مداربسته و استفاده از شگرد‌های پلیسی، موفق شدند هویت سارق حرفه‌ای و سابقه‌دار را شناسایی کنند.

سرهنگ عزیزی گفت: تیم عملیاتی پلیس آگاهی پس از هماهنگی قضائی در یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه، متهم را در مخفیگاهش دستگیر و در بازرسی از محل، بخش عمده‌ای از طلا‌های مسروقه به ارزش ۶۰ میلیارد ریال را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بابل با بیان اینکه متهم در بازجویی‌های فنی پلیس به جرم خود اعتراف کرد، افزود: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شد.

سرهنگ عزیزی در پایان تأکید کرد: پلیس با هرگونه اقدام مجرمانه که آرامش و امنیت عمومی را به مخاطره بیندازد، با قاطعیت برخورد خواهد کرد.