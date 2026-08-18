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معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از اختصاص تسهیلات قرضالحسنه تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان به متقاضیان دهکهای یک تا چهار در طرح های با پیشرفت فیزیکی بالا خبر داد.
حبیبالله طاهرخانی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار صداوسما گفت: حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد متقاضیان ۱۶۰ هزار واحدی که امسال به بهرهبرداری میرسد، در دهکهای یک تا چهار قرار دارند و پیشبینی شده این افراد از حمایتهای مالی بهرهمند شوند.
وی افزود: در کنار این حمایت، برای طرحهایی که بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند، تسهیلات تکمیلی ۲۰۰ میلیون تومانی از محل صندوق ملی مسکن در نظر گرفته شده که تاکنون برای حدود ۷ هزار واحد تأمین شده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین از آمادگی حدود ۱۹ هزار واحد برای تحویل خبر داد و گفت: هدفگذاری شده است تا پایان شهریور ۳۷ هزار واحد مسکونی به متقاضیان تحویل شود.
طاهرخانی در ادامه از آغاز طرح مسکن استیجاری خبر داد و گفت: در مرحله نخست حدود ۵ هزار واحد برای ثبتنام آماده شده و فرآیند تحویل آنها از هفته دولت آغاز میشود.
وی افزود: هدف اصلی طرح مسکن استیجاری، حمایت از زوجهای جوانی است که بیش از پنج سال از زمان عقد آنها نگذشته است.