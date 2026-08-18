حداد شفیعیان بیماری نیوکاسل، یک عارضه ویروسی به‌شدت مسری و کشنده است که دستگاه‌های تنفسی، گوارشی و عصبی طیور را درگیر می‌کند و اجرای این طرح نقش مؤثری در حفظ سرمایه‌های دامی و سلامت طیور بومی استان دارد.وی گفت: برای اجرای این طرح ۴ میلیارد تومان هزینه شده است.