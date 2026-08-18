آغاز طرح واکسیناسیون ۲.۵ میلیون قطعه طیور بومی در لرستان
سرپرست دامپزشکی لرستان گفت: طرح واکسیناسیون طیور بومی علیه بیماری نیوکاسل همزمان با سراسر کشور در استان لرستان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان، سرپرست دامپزشکی لرستان گفت: در این طرح که با هدف پیشگیری از شیوع بیماریهای ویروسی اجرا میشود، دو و نیم میلیون قطعه طیور بومی در مناطق مختلف استان مایهکوبی خواهند شد.
حداد شفیعیان بیماری نیوکاسل، یک عارضه ویروسی بهشدت مسری و کشنده است که دستگاههای تنفسی، گوارشی و عصبی طیور را درگیر میکند و اجرای این طرح نقش مؤثری در حفظ سرمایههای دامی و سلامت طیور بومی استان دارد.
وی گفت: برای اجرای این طرح ۴ میلیارد تومان هزینه شده است.