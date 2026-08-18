به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، نشست مشترک اعضای پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی، دانشگاه علم و فرهنگ جهاد دانشگاهی و بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای با محوریت راه‌اندازی رشته بازیسازی در پارک صنایع فرهنگی برگزار شد. در این نشست بر ضرورت توسعه آموزش دانشگاهی، تربیت نیروی انسانی متخصص و ایجاد پیوند میان دانشگاه و صنعت بازی تأکید شد.

رشته‌ای میان‌رشته‌ای پس از هشت سال پیگیری

محمد حاجی‌میرزایی، مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، با اشاره به تصویب این رشته در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی گفت: تدوین سرفصل‌ها با مشارکت بنیاد انجام شده و این رشته ماهیتی میان‌رشته‌ای دارد که مباحث فنی، هنری، فرهنگی و علوم انسانی را در بر می‌گیرد. به گفته وی، این رشته پس از نزدیک به هشت سال پیگیری و طی مراحل اداری، سرانجام به تصویب رسیده است.

کمبود نیروی متخصص؛ مهم‌ترین چالش صنعت بازی

حاجی‌میرزایی کمبود نیروی انسانی متخصص را یکی از مهم‌ترین مشکلات شرکت‌های بازیسازی دانست و افزود: موج مهاجرت در سال‌های اخیر این مشکل را تشدید کرده و بسیاری از شرکت‌ها با کمبود نیرو مواجه شده‌اند. بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای از سال ۱۳۸۹ با راه‌اندازی انستیتو ملی بازیسازی، آموزش‌های حرفه‌ای را در این حوزه دنبال کرده، اما همچنان جای آموزش دانشگاهی و آکادمیک در این حوزه خالی است.

برنامه‌های حمایتی بنیاد برای دانشجویان

مدیرعامل بنیاد ایجاد فرصت‌های کارآموزی در شرکت‌های بازیسازی، پرداخت مشوق‌های مالی به شرکت‌ها و حمایت از استخدام فارغ‌التحصیلان را از جمله برنامه‌های حمایتی بنیاد برای توسعه این رشته عنوان کرد و آموزش استادان را یکی از مهم‌ترین الزامات راه‌اندازی آن دانست. وی همچنین نبود کتاب‌ها و منابع آموزشی فارسی را از چالش‌های اصلی این مسیر برشمرد و تأکید کرد: راه‌اندازی این رشته به یک حرکت جهادی نیاز دارد.

دانشگاه علم و فرهنگ؛ ترکیب آموزش و پارک فناوری

دکتر محمدحسین ایمانی خوشخو، رئیس دانشگاه علم و فرهنگ، با اشاره به ویژگی‌های منحصربه‌فرد این مجموعه اظهار کرد: پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی با بیش از ۱۶۰ شرکت فعال، تنها پارک تخصصی کشور در حوزه فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی است و همین ظرفیت، زمینه مناسبی برای توسعه رشته‌های نوظهور فراهم کرده است.

وی از افتتاح دانشکده هوش مصنوعی و کامپیوتر در این دانشگاه طی دو هفته آینده خبر داد و افزود: هم‌اکنون هفت تا هشت رشته در مقاطع کارشناسی تا دکتری در حوزه کامپیوتر و هوش مصنوعی در این دانشگاه فعال است. به گفته رئیس دانشگاه علم و فرهنگ، از مهرماه امسال علاوه بر کارنامه آموزشی، دو کارنامه مهارت و کارنامه فرهنگی نیز به دانشجویان ارائه خواهد شد.

سه پیشنهاد برای توسعه صنعت بازی

رئیس پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی سه برنامه پیشنهادی برای توسعه صنعت بازی در کشور ارائه کرد: برگزاری نشست ملی فعالان حوزه بازی، ایجاد رویدادهای استارت‌آپی و برگزاری دوره‌های کوتاه‌مدت آموزشی. وی با اشاره به ظرفیت‌های بین‌المللی این پارک به‌عنوان رابط فرهنگی ایران و کشورهای عضو بریکس، گفت: این ظرفیت می‌تواند در حوزه بازی‌های رایانه‌ای نیز مورد استفاده قرار گیرد.

ابراهیم نبیونی، معاون فناوری پارک ملی، نیز با اشاره به امضای تفاهم‌نامه میان معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی و بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، سه اقدام اساسی را پیشنهاد کرد: آغاز فرآیندهای اجرایی برای راه‌اندازی رشته بازیسازی و جذب دانشجو از مهرماه سال آینده، برگزاری پیش‌رویدادها و نشست‌های تخصصی، و ایجاد یک مرکز تخصصی مشترک میان پارک و بنیاد.

ظرفیت‌های دانشکده هنر برای توسعه همزمان دو رشته

دکتر محمدرضا نامداری، رئیس دانشکده هنر دانشگاه علم و فرهنگ، با استقبال از راه‌اندازی رشته بازیسازی بر آمادگی این دانشکده برای توسعه رشته‌های نوین و میان‌رشته‌ای تأکید کرد و از آمادگی برای راه‌اندازی رشته انیمیشن نیز خبر داد. به گفته وی، توسعه رشته‌های مرتبط با صنایع خلاق و فرهنگی می‌تواند به تقویت آموزش تخصصی در این حوزه‌ها کمک کند.

محمدصادق افراسیابی، معاون راهبردی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، نیز با اشاره به استقبال گسترده نسل جدید از بازی‌های رایانه‌ای، یکی از مهم‌ترین نیازهای این رشته را تولید منابع آموزشی دانست و پیشنهاد تشکیل کارگروهی مشترک با حضور نمایندگان دانشگاه و بنیاد را برای تألیف و ترجمه هدفمند منابع ارائه کرد.