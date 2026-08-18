به اطلاع ساکنین گرانقدر منطقه نارمک در شرق تهران می‌رساند، با توجه به افزایش قابل توجه دما و متعاقب آن افزایش چشمگیر بار شبکه برق و به دلیل اشکال فنی در تجهیزات، برق منطقه نارمک و خیابان‌های اطراف آن در بعد از ظهر امروز دچار اختلال شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ به اطلاع ساکنین گرانقدر منطقه نارمک در شرق تهران می‌رساند با توجه به افزایش قابل توجه دما و متعاقب آن افزایش چشمگیر بار شبکه برق و به دلیل اشکال فنی در تجهیزات، برق منطقه نارمک و خیابان‌های اطراف آن در بعد از ظهر امروز دچار اختلال شده است.

همکاران ما در برق منطقه‌ای تهران با تمام توان در حال رفع عیب هستند. از مشترکین گرامی تقاضا داریم با کاهش جدی و فوری مصارف برق، خادمین خود را برای رفع عیب تجهیزات و پایداری مجدد شبکه برق یاری رسانند.

از شکیبایی شما سپاسگزاریم.