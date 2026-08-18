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آیین اعطای گواهینامه نشان درجه یک هنری به مجید مظفری، بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون، با حضور جمعی از هنرمندان و مسئولان سازمان سینمایی برگزار شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، رائد فریدزاده رئیس سازمان سینمایی، در آیین اعطای گواهینامه نشان درجه یک هنری به مجید مظفری گفت: آقای مظفری بخشی از حافظه تاریخی ما را شکل داده است؛ از «یوزپلنگ» تا «مسافران»، از «سگکشی» تا «نفتکشها».
وی افزود: تقدیر از مجید مظفری، تقدیر از بزرگی سینما و تقدیر از امید است. امیدواریم نسلهای مختلف همچنان از حضور و هنر آقای مظفری بر پرده سینما بهرهمند شوند.
محمدرضا شریفینیا بازیگر هم در این مراسم با اشاره به سابقه همکاری خود با مجید مظفری گفت: وقتی نام مجید مظفری میآید، یاد طلافروشان میافتم؛ چرا که او در آثار بهرام بیضایی به نوعی طلافروشی کرده است.
وی افزود: مجید مظفری در جوانی وارد سینما شد و از آن زمان تاکنون توانسته است بهدرستی در این عرصه فعالیت کند.
سقفی فیلمبردار سینما نیز با ابراز خرسندی از برگزاری برنامههای بزرگداشت هنرمندان در سازمان سینمایی گفت: حدود ۳۰ سال پیش در فیلم «جانسخت» با مجید مظفری همکاری کردم. مجید در فیلم تنها بازی نمیکند، بلکه هر کمکی که از دستش بربیاید برای بهتر شدن کار انجام میدهد. وی همچنین از ساخت یک فیلم جدید با حضور مجید مظفری خبر داد.
مجید مظفری نیز در این مراسم ضمن تشکر از مسئولان و هنرمندانی که از او و دیگر پیشکسوتان تقدیر میکنند، درباره آغاز فعالیت هنری خود گفت: من کارگر کارخانه خاور بودم. یکی از دوستانم تئاتر کار میکرد و یک روز با هم به تئاتر رفتیم. از همانجا به این فضا علاقهمند شدم و به مرور پای من به این عرصه باز شد.
مظفری با اشاره به دشواریهای فعالیت در سینما گفت: شاید سختی کار سینما باعث شد همسرم را از دست بدهم. پس از فوت همسرم پنج سال کار نکردم و به بیماری آسم عصبی مبتلا شدم. در آن زمان هیچکس به من سر نزد.
وی ادامه داد: همچنان مستأجر هستم، اما سعی میکنم گلایه نکنم.
این بازیگر پیشکسوت همچنین پیشنهاد کرد برای هنرمندان سالمند، خانه سالمندان ویژهای ایجاد شود و گفت: کاش مسئولان زمینی اختصاص دهند تا ساختمانی برای خانه سالمندان ویژه هنرمندان ساخته شود و هنرمندان سالمند در کنار یکدیگر باشند.
گفتنی است مجید مظفری از سال ۱۳۵۰ حرفه بازیگری خود را در تئاتر آغاز کرد و تاکنون بیش از ۵۰ فیلم سینمایی و بیش از ۵۰ مجموعه تلویزیونی در کارنامه او به چشم میخورد. خانهای در تاریکی، سرزمین مادر و تاصبح از جمله سریالهای ماندگار مجید مظفری در دوران فعالیت اوست.