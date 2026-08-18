مرور خاطرات سالهای سخت اسارت؛
تازه شدن دیدار اسرای خمینی در سالروز بازگشت آزادگان
در سالروز بازگشت آزادگان به کشور و تازه شدن دیدارها، جمعی از یادگاران دوران دفاع مقدس گردهم آمدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ همزمان با سالروز بازگشت آزادگان سرافراز به میهن اسلامی، جمعی از آزادگان دوران دفاع مقدس در نشستی صمیمی در خمین گردهم آمدند و پس از سالها، دیدارها تازه شد.
این دیدار، فرصتی بود برای مرور خاطرات سالهای سخت اسارت؛ سالهایی که با دوری از خانواده، تحمل شکنجه و سختیهای فراوان همراه بود، اما آزادگان با صبر، استقامت و امید به بازگشت، آن روزهای دشوار را پشت سر گذاشتند.
آزادگان در این نشست، از خاطرات دوران اسارت، روزهای دلتنگی برای وطن و خانواده و همچنین رفاقتهایی گفتند که در سختترین شرایط شکل گرفت و پس از گذشت سالها همچنان پابرجاست.
روایت آزادگان، روایت صبر و ایستادگی نسلی است که برای دفاع از ایران، سختیهای اسارت را تحمل کرد و با سربلندی به آغوش میهن بازگشت.