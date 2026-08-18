بسیج دستگاههای اجرایی لرستان برای مدیریت بارشهای پاییزی
ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان با هدف آمادگی برای مقابله با احتمال بارشهای سیلآسا و پیامدهای پدیده النینو، در معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان تشکیل جلسه داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان،
سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری در این نشست با اشاره به پیشبینی وقوع بارشهای پربارش در پاییز امسال، بر آمادگی کامل دستگاههای اجرایی برای مدیریت شرایط احتمالی تأکید کرد و گفت: مدیریت آبخیزها و آبخوانها از اولویتهای اصلی استان برای مقابله با مخاطرات سیل و افزایش تغذیه سفرههای زیرزمینی است.
مدیرکل هواشناسی لرستان نیز با بیان اینکه بارشهای فصل پاییز و زمستان فراتر از حد نرمال پیشبینی شده است، افزود: با توجه به احتمال وقوع بارشهای شدید و سیلاب در ماههای مهر، آبان و آذر، اتخاذ تمهیدات پیشگیرانه توسط دستگاههای مسئول ضروری است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای لرستان با اشاره به ضرورت هماهنگی بینبخشی در اجرای پروژههای ساماندهی رودخانهها تصریح کرد: اجرای طرحهای پیشگیرانه و افزایش ایمنی رودخانههای واقع در محدودههای شهری با بهرهگیری از ظرفیتهای فنی موجود با جدیت در دستور کار قرار دارد.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای لرستان نیز از آمادگی ۳۵۰ دستگاه ماشینآلات راهداری و ۴۰۰ راهدار برای مقابله با شرایط جوی فصل سرد خبر داد و گفت: مدیریت پیشگیرانه سیلاب، ذخیرهسازی حداکثری آب و حمایت از کشت محصولات کشاورزی، سه محور کلیدی است که میتواند بارشهای پیشرو را از یک تهدید به فرصتی طلایی برای توسعه پایدار استان تبدیل کند.