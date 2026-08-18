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نوزاد تازهمتولدشده مبتلا به مشکلات تنفسی، ظهر امروز با یک سورتی پرواز با بالگرد اورژانس هوایی گیلان، از آستارا به بیمارستان ۱۷ شهریور رشت منتقل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سخنگوی مرکز اورژانس گیلان گفت: در پی نیاز به دریافت خدمات درمانی تخصصیتر، نوزاد تازهمتولدشده با مشکلات تنفسی، امروز ۲۷ مردادماه، مأموریت انتقال هوایی در دستور کار اورژانس استان گیلان قرار گرفت.
علیرضا پورسان افزود: این مأموریت ساعت ۱۲ و ۳۰ دقیقه با اعزام بالگرد اورژانس هوایی استان گیلان از بیمارستان شهید بهشتی آستارا انجام شد و نوزاد پس از انتقال هوایی، در فرودگاه سردار جنگل رشت تحویل تیم زمینی اورژانس ۱۱۵ شد.
وی گفت: نوزاد توسط آمبولانس اورژانس پیشبیمارستانی از فرودگاه سردار جنگل رشت به بیمارستان ۱۷ شهریور رشت منتقل شد تا روند درمان و مراقبتهای تخصصی مورد نیاز وی در این مرکز درمانی ادامه یابد.
سخنگوی مرکز اورژانس گیلان افزود: انتقال سریع و ایمن بیماران نیازمند خدمات تخصصی، از جمله مأموریتهای مهم اورژانس استان گیلان است که با هدف تسریع در دسترسی بیماران به مراکز درمانی مجهز انجام میشود.