به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سخنگوی مرکز اورژانس گیلان گفت: در پی نیاز به دریافت خدمات درمانی تخصصی‌تر، نوزاد تازه‌متولدشده با مشکلات تنفسی، امروز ۲۷ مردادماه، مأموریت انتقال هوایی در دستور کار اورژانس استان گیلان قرار گرفت.

علیرضا پورسان افزود: این مأموریت ساعت ۱۲ و ۳۰ دقیقه با اعزام بالگرد اورژانس هوایی استان گیلان از بیمارستان شهید بهشتی آستارا انجام شد و نوزاد پس از انتقال هوایی، در فرودگاه سردار جنگل رشت تحویل تیم زمینی اورژانس ۱۱۵ شد.

وی گفت: نوزاد توسط آمبولانس اورژانس پیش‌بیمارستانی از فرودگاه سردار جنگل رشت به بیمارستان ۱۷ شهریور رشت منتقل شد تا روند درمان و مراقبت‌های تخصصی مورد نیاز وی در این مرکز درمانی ادامه یابد.

سخنگوی مرکز اورژانس گیلان افزود: انتقال سریع و ایمن بیماران نیازمند خدمات تخصصی، از جمله مأموریت‌های مهم اورژانس استان گیلان است که با هدف تسریع در دسترسی بیماران به مراکز درمانی مجهز انجام می‌شود.