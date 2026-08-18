به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های تکواندو پرزیدنت‌کاپ پاکستان، امروز در ۶ وزن پیگیری شد که نمایندگان ایران موفق شدند به پنج وزن طلا و سه برنز دست پیدا کنند.

ابوالفضل زندی، نسترن ولی‌زاده، رادین زینالی، حنا زرین‌کمر و آرین سلیمی پنج تکواندوکار ایران بودند که با عبور از رقبای خود روی سکوی نخست ایستادند. همچنین امیرسینا بختیاری، یلدا ولی نژاد و فاطمه احمدی نیز صاحب نشان برنز شدند.

در وزن منفی ۵۸ کیلوگرم مردان، ابوالفضل زندی پس از برتری ۲ بر صفر مقابل حیدر زمان از پاکستان و پیروزی ۲ بر صفر برابر نماینده قزاقستان و سپس شکست دادن امیرمهدی نصیراحمدی دیگر نماینده کشورمان در مرحله نیمه‌نهایی مقابل پارک تائه جون از کره جنوبی قرار گرفت و با نتیجه ۲ بر صفر به برتری رسید تا راهی فینال شود. زندی در دیدار پایانی برابر آن هیانگ‌سیک از کره جنوبی، در راند نخست ۱۱ بر ۶ و در راند دوم ۱۲ بر ۳ به پیروزی رسید و مقتدرانه عنوان قهرمانی این وزن را به دست آورد.

در وزن منفی ۶۲ کیلوگرم زنان، نسترن ولی‌زاده پس از برتری مقابل رقبا در دور مقدماتی در نیمه‌نهایی حریف کره‌ای را شکست داد و به دیدار فینال راه یافت. او در مبارزه پایانی برابر دیاراخون عزیزوا از ازبکستان به میدان رفت. راند نخست این مبارزه بدون امتیاز به پایان رسید اما ولی‌زاده به عنوان برنده راند معرفی شد. نماینده ایران در راند دوم با نتیجه ۱۲ بر صفر به پیروزی رسید و مدال طلای این وزن را از آن خود کرد. در این وزن یلدا ولی نژاد دیگر نماینده ایران موفق به کسب نشان برنز مسابقات شد.

رادین زینالی در وزن منفی ۷۴ کیلوگرم مردان نیز با عملکردی مقتدرانه به فینال رسید. او در مراحل ابتدایی مقابل رحیم خان محمد از پاکستان و کانگ ایون‌سئو از کره جنوبی به برتری ۲ بر صفر دست یافت و در نیمه‌نهایی نیز فروم پاتجو از تایلند را با همین نتیجه شکست داد. زینالی در فینال برابر نماینده ازبکستان در راند نخست یک بر صفر پیروز شد و با برتری در راند دوم، قهرمانی این وزن را جشن گرفت. امیرسینا بختیاری نماینده دیگر ایران در این وزن روی سکوی سوم مسابقات قرار گرفت.

در این وزن امیرسینا بختیاری بعد ار برتری مقابل «ریاض خان» از پاکستان، «چولبنوف» از قزاقستان و «مختاروف» از ازبکستان، در نیمه نهایی به «نجم الدین» ازبک باخت و برنز گرفت. رضا کلهر هم در همین وزن حذف شد.

آرین سلیمی نیز در وزن مثبت ۸۷ کیلوگرم مردان پس از برتری ۲ بر صفر مقابل محمد فروخی از پاکستان و عبور از علی نجفی دیگر نماینده ایران و سپس پیروزی ۲ بر صفر برابر نماینده ازبکستان، راهی فینال شد. سلیمی در مبارزه نهایی مقابل پارک چان هوی از کره جنوبی، در راند نخست ۱۲ بر ۳ و در راند دوم ۱۰ بر یک به برتری رسید تا با اقتدار روی سکوی نخست قرار بگیرد.

همچنین در وزن به اضافه ۷۴ کیلوگرم حنا زرین کمر بعد از یک دور استراحت، «کانالووک» از تایلند، فاطمه احمدی دیگر نماینده کشورمان و «سابدووا» از ازبکستان را شکست داد و طلای پنجم ایران را کسب کرد. در این وزن فاطمه احمدی نشان برنز گرفت.

ضمن اینکه ملکوتی خواه در وزن منهای ۴۹ کیلوگرم مودیانسل از سریلانکا و حضور نیافتن حریف ژاپنی در پیکار با باکیشووا از قزاقستان باخت و حذف شد.



بنابراین در روز نخست، ابوالفضل زندی، رادین زینالی، آرین سلیمی، حنا زرین کمر و نسترن ولیزاده ۵ نشان طلا، کسب کردند و امیرسینا بختیاری، یلدا ولی نژاد و فاطمه احمدی نیز صاحب نشان برنز شدند.

امیرمحمد نصیر احمدی، علی نجفی، رضا کلهر و مریم ملکوتی خواه هم حذف شدند.