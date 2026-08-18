بهرهبرداری از هفت طرح شیلاتی در لرستان همزمان با هفته دولت
مدیر کل شیلات استان لرستان گفت: هفت طرح شیلاتی با ظرفیت تولید ۲۰۰ تن انواع ماهیان سردآبی و گرمآبی و یک میلیون قطعه بچهماهی، همزمان با هفته دولت در لرستان به بهرهبرداری میرسد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان، مدیر کل شیلات استان لرستان با اشاره به بهرهبرداری از هشت طرح شیلاتی در استان همزمان با هفته دولت گفت:این طرحها در بخشهای مختلف شیلاتی استان اجرا شدهاند و با بهرهبرداری از آنها ظرفیت تولید ماهیان سردآبی و گرمآبی در لرستان افزایش مییابد.
کیارش بیرانوند افزود: همچنین در قالب این طرحها، زمینه تولید یک میلیون قطعه بچهماهی فراهم میشود که میتواند در توسعه فعالیتهای آبزیپروری و تأمین نیاز مزارع پرورش ماهی استان مؤثر باشد.
وی گفت: برای بهره برداری از این طرحها بیش از ۷۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری شده است.