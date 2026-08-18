بهره‌برداری از هفت طرح شیلاتی در لرستان هم‌زمان با هفته دولت

مدیر کل شیلات استان لرستان گفت: هفت طرح شیلاتی با ظرفیت تولید ۲۰۰ تن انواع ماهیان سردآبی و گرم‌آبی و یک میلیون قطعه بچه‌ماهی، هم‌زمان با هفته دولت در لرستان به بهره‌برداری می‌رسد.