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کتاب «ماجرای زاریا»، روایتی مستند و تکاندهنده از قتلعام مسلمانان نیجریه در سال ۲۰۱۵ است که با ترجمه مریم افشار در انتشارات راهیار روانه بازار نشر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، این کتاب روایتی از یکی از تلخترین وقایع معاصر نیجریه است؛ روایتی که تلاش میکند با تکیه بر شهادتها و خاطرات شاهدان حاضر در صحنه، تصویری انسانی و مستند از آنچه در زاریا رخ داد، ارائه دهد.
«ماجرای زاریا» پیشتر توسط «ابراهیم موسی» بر اساس شهادتها و روایتهای ۲۴ شاهد عینی تدوین و به زبان انگلیسی منتشر شده بود و اکنون ترجمه فارسی آن در دسترس مخاطبان ایرانی قرار گرفته است.
انتشار این کتاب با این هدف صورت گرفته است که مخاطبان ایرانی، ضمن آشنایی با ابعاد انسانی این فاجعه و روایتهای نزدیک و دستاول شاهدان، با شخصیت، فعالیتها و میزان محبوبیت شیخ زکزاکی نیز بیشتر آشنا شوند. روایتهای کتاب، مخاطب را با بخشی از واقعیتهای کمتر شنیدهشده درباره حوادث زاریا و پیامدهای آن همراه میکند.
«ماجرای زاریا» را میتوان تلاشی برای ثبت روایت شاهدان عینی از یک واقعه تلخ و ماندگار دانست؛ روایتی که در کنار ابعاد تاریخی و سیاسی، بر وجه انسانی این حادثه تمرکز دارد و فرصتی برای شناخت بیشتر آنچه بر مسلمانان نیجریه گذشته است، فراهم میکند.
علاقهمندان برای تهیه کتاب «ماجرای زاریا» با ۱۵ درصد تخفیف میتوانند از طریق سایت انتشارات راهیار اقدام کنند.