به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، این کتاب روایتی از یکی از تلخ‌ترین وقایع معاصر نیجریه است؛ روایتی که تلاش می‌کند با تکیه بر شهادت‌ها و خاطرات شاهدان حاضر در صحنه، تصویری انسانی و مستند از آنچه در زاریا رخ داد، ارائه دهد.

«ماجرای زاریا» پیش‌تر توسط «ابراهیم موسی» بر اساس شهادت‌ها و روایت‌های ۲۴ شاهد عینی تدوین و به زبان انگلیسی منتشر شده بود و اکنون ترجمه فارسی آن در دسترس مخاطبان ایرانی قرار گرفته است.

انتشار این کتاب با این هدف صورت گرفته است که مخاطبان ایرانی، ضمن آشنایی با ابعاد انسانی این فاجعه و روایت‌های نزدیک و دست‌اول شاهدان، با شخصیت، فعالیت‌ها و میزان محبوبیت شیخ زکزاکی نیز بیشتر آشنا شوند. روایت‌های کتاب، مخاطب را با بخشی از واقعیت‌های کمتر شنیده‌شده درباره حوادث زاریا و پیامد‌های آن همراه می‌کند.

«ماجرای زاریا» را می‌توان تلاشی برای ثبت روایت شاهدان عینی از یک واقعه تلخ و ماندگار دانست؛ روایتی که در کنار ابعاد تاریخی و سیاسی، بر وجه انسانی این حادثه تمرکز دارد و فرصتی برای شناخت بیشتر آنچه بر مسلمانان نیجریه گذشته است، فراهم می‌کند.

علاقه‌مندان برای تهیه کتاب «ماجرای زاریا» با ۱۵ درصد تخفیف می‌توانند از طریق سایت انتشارات راه‌یار اقدام کنند.