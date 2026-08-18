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امروز با حضور وزیر نیرو، به ۴۷۲ روستا در پنج استان کشور آبرسانی شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما؛ طرح آبرسانی به ۴۷۲ روستا در پنج استان، سیستان و بلوچستان، خوزستان، کرمان، مازندران و خراسان رضوی امروز با حضور عباس علی آبادی، وزیر نیرو، عبدالکریم حسین زاده، معاون رئیس جمهور در امور روستایی و هاشم امینی، مدیرعامل شرکت آبوفاضلاب کشور، افتتاح شد.
هاشم امینی، مدیرعامل شرکت آبوفاضلاب کشور درباره آخرین شرایط آبرسانی در ایران گفت: از ۷۳ میلیون نفر جمعیت شهری، ۹۹.۹ درصد و در بخش روستایی، از ۲۰ میلیون نفر، ۱۷ میلیون نفر تحت پوشش خدمات آب شرب هستند.
وی تشریح کرد: تا پایان برنامه هفتم، باید به ده هزار روستا آبرسانی شود که اکنون تعداد روستاهای آبرسانی شده به پنج هزار و ۲۹۳ روستا رسیده است. مدیرعامل شرکت آبوفاضلاب کشور با بیان اینکه در قالب طرح ایران آباد هر هفته ۵۰ روستا آبرسانی میشود، گفت: در آبرسانی به ۴۷۲ روستایی که امروز به بهرهبرداری میرسد، ۱۰۰۴ لیتر بر ثانیه آب تامین شده است.
امینی افزود: ۲۸۰ روستا توسط پیمانکاران شرکت آب و فاضلاب، ۲۰ روستا با مشارکت خیرین و باقی روستاها با مشارکت قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) به مرحله بهرهبرداری رسیده است.معاون وزیر نیرو در امور آبوفاضلاب با اشاره به تکلیف برنامه هفتم برای توسعه آبرسانی، گفت: اکنون ۴ هزار و ۷۰۷ روستا باقی مانده که باید تا پایان برنامه هفتم آبرسانی شود.