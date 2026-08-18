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رئیس امور مسافرت سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس گفت: برای نخستینبار در تاریخ تأسیس فرودگاه خلیج فارس عسلویه، پروازهای روزانه از این فرودگاه به مشهد و بالعکس برقرار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ صاحب طاطیان افزود: این اقدام گامی مهم در راستای توسعه خدمات حملونقل هوایی و تسهیل سفر شهروندان استان بوشهر به شمار میرود.
وی افزود: این پروازها با همکاری شرکتهای هواپیمایی کیشایر و کارون و با ظرفیت مجموع هفتهای یکهزار صندلی انجام میشود.
طاطیان اضافه کرد: فروش بلیت این پروازها با نرخ مصوب در سایتهای فروش بلیت باز انجام میشود و شهروندان میتوانند برای سفر به مشهد و بازگشت به عسلویه از این ظرفیت استفاده کنند.
رئیس امور مسافرت سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با اشاره به اهمیت این مسیر هوایی اظهار داشت: این اقدام برای نخستینبار در تاریخ تأسیس فرودگاه خلیج فارس عسلویه انجام شده و با هدف خدماتدهی مطلوبتر به شهروندان استان بوشهر و پاسخگویی به نیاز مسافران این منطقه صورت گرفته است.
برقراری پروازهای روزانه عسلویه ـ مشهد، علاوه بر تسهیل سفر شهروندان، میتواند گامی مؤثر در تقویت جایگاه فرودگاه خلیج فارس عسلویه و توسعه ارتباطات هوایی جنوب کشور باشد.