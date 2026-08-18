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غلامرضا امیرخانی با اشاره به حضور روزانه شمار قابل توجهی از اعضا، پژوهشگران و مراجعان در کتابخانه ملی ایران، بهبود زیرساختهای پیرامونی این مجموعه را از ضروریات ارتقای کیفیت خدمات به مخاطبان دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، غلامرضا امیرخانی، رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، در دیدار با محمدحسین حجازی، مدیرعامل منطقه فرهنگی و گردشگری عباسآباد، خواستار تسهیل دسترسی به کتابخانه ملی، افزایش ظرفیت پارکینگ، توسعه امکانات رفاهی و ارتقای امنیت محیط پیرامونی این مجموعه شد.
وی با تأکید بر ضرورت تسهیل دسترسی مراجعان به کتابخانه ملی گفت: «روزانه شمار قابل توجهی از اعضا، پژوهشگران و مراجعان به کتابخانه ملی مراجعه میکنند و لازم است دسترسی آنان از ایستگاه مترو تا ساختمان کتابخانه تسهیل شود. در کنار این موضوع، افزایش ظرفیت پارکینگ، توسعه امکانات رفاهی و ارتقای امنیت محیط پیرامونی نیز از نیازهایی است که تحقق آنها به همکاری منطقه فرهنگی و گردشگری عباسآباد نیاز دارد.»
امیرخانی همچنین بر استفاده از ظرفیتهای مشترک دو مجموعه برای گسترش فعالیتهای فرهنگی و بررسی راهکارهای تقویت امکانات و منابع مورد نیاز کتابخانه ملی ایران تأکید کرد.
محمدحسین حجازی نیز با اشاره به طرحهای در دست اجرای منطقه فرهنگی و گردشگری عباسآباد، از افتتاح فاز اول یک پارکینگ چهارطبقه با ظرفیت حدود ۳ هزار خودرو طی ماههای آینده خبر داد و گفت بهرهبرداری از این مجموعه میتواند بخشی از نیاز مراکز فرهنگی مستقر در اراضی عباسآباد به فضای پارک خودرو را تأمین کند.
مدیرعامل منطقه فرهنگی و گردشگری عباسآباد همچنین اعلام کرد موضوع تسهیل رفتوآمد مراجعان کتابخانه ملی از ایستگاه مترو تا ساختمان کتابخانه با مشارکت کارشناسان حوزه حملونقل و ترافیک بررسی خواهد شد تا راهکارهای اجرایی برای بهبود این مسیر ارائه شود.
مهشید برجیان، مدیرکل حوزه ریاست، روابطعمومی و امور بینالملل، عسکر نوروزی، سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع، حمیدرضا امینی، مدیرکل حراست و رضا شهرابی، معاون کتابخانه سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران نیز در این دیدار حضور داشتند.
در پایان این دیدار، یک نسخه نفیس از کتاب «کتابخانه ملی ایران» تألیف غلامرضا امیرخانی و سید عمادالدین خاتمی که به معرفی تاریخچه و جایگاه کتابخانه ملی ایران میپردازد، به همراه تابلوی نقاشی «شکار» اثر بهزاد، به محمدحسین حجازی اهدا شد.