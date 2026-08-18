به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، میرحسینی گفت: استان یزد چهارده هزار و چهارصد و سی و شش هزار داوطلب داریم که شصت و پنج درصد خانم‌ها هستندو بیست و پنج درصد آقایان هستند



وی ادامه داد: تعداد داوطلبین امسال یازده درصد افزایش پیدا کرده است متقاضی دانشجو معلم هشت هزار و پانصد و یازده نفر است که ۵۹ درصد داوطلبین را شامل می‌شود.

نماینده تام‌الاختیار سازمان سنجش در استان یزد گفت: داوطلبین حتما برای ورود به جلسه آزمون کارت شناسایی و کارت ورود به جلسه همراه داشته باشند و از آوردن خوراکی به همرراه خود خودداری کنند.