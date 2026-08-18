شبکه ورزش در چارچوب مسابقات کشتی فرنگی زیر ۲۰ سال قهرمانی جهان ۲۰۲۶، امروز از ساعت ۱۸:۳۰، مرحله نیمه نهایی اوزان ۶۰ و ۸۲ کیلوگرم نمایندگان کشورمان را در برنامه «مثبت ورزش» با تحلیل فنی و به صورت زنده پوشش می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شبکه ورزش در چارچوب برگزاری مسابقات کشتی فرنگی زیر ۲۰ سال قهرمانی جهان ۲۰۲۶، که در کشور اسلواکی برگزار می‌شود، پیکار‌های مرحله نیمه نهایی اوزان ۶۰ و ۸۲ کیلوگرم نمایندگان کشورمان را در قالب برنامه «مثبت ورزش» با گزارشگری مشترک مصطفی حسینی و فرزاد فعلی و به صورت زنده پوشش می‌دهد.

نمایندگان کشورمان در اوزان ذکر شده به ترتیب امیرعلی حیدری و علیرضا محمدحسینی هستند.