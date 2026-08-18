وزیر بهداشت گفت:در حوزه سلامت در جنگ شاهد بودیم که نیرو‌های سلامت در هر نقطه‌ای که حضور داشتند، از جان و دل مایه گذاشتند. افرادی که حتی در شرایط بمباران بیمارستان‌ها، بیماران را منتقل می‌کردند و هر لحظه امکان داشت خودشان آسیب ببینند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ در نشست هم‌اندیشی دانشجویان فعال رسانه‌ای مفدا با قدردانی از برگزارکنندگان این نشست، اظهار کرد: برگزاری چنین جلساتی نشان می‌دهد که اعتماد به جوانان و دانشجویان و ایجاد زمینه برای فعالیت‌هایی که می‌تواند امید، نشاط و انگیزه در کشور ایجاد کند، همچنان جاری است.

وی در آستانه ۲۸ مرداد، با اشاره به کودتای سال ۱۳۳۲، گفت: ۲۸ مرداد روزی است که با هدایت عناصر خارجی، عمدتا انگلیس و سپس آمریکا و با استفاده از برخی عوامل داخلی و نیرو‌های نظامی، دولت ملی دکتر محمد مصدق سرنگون شد و پس از آن نیز سال‌ها کشور تحت سلطه آمریکا قرار گرفت.

دکتر ظفرقندی با طرح این پرسش که چگونه در فاصله‌ای کوتاه، پشتوانه مردمی دولت مصدق تغییر کرد، تصریح کرد: پیش از ۲۸ مرداد، مردم در خیابان‌ها شعار «یا مرگ یا مصدق» سر می‌دادند؛ اما چه اتفاقی افتاد که در فاصله‌ای کوتاه، سرنوشت تغییر کرد؟ اگر بتوانیم به این سؤال پاسخ دهیم، امروز نیز می‌توانیم تاب‌آوری خود را حفظ کنیم، محکم‌تر بایستیم و ترفند‌هایی را که علیه جامعه به کار گرفته می‌شود، بهتر بشناسیم.

وی ادامه داد: یکی از واقعیت‌های مهم این است که اگر به جریان‌ها اعتماد کنیم و مسائل و مشکلات را با مردم در میان بگذاریم، گفت‌و‌گو کنیم، بگوییم و بشنویم، جامعه مقاوم‌تر خواهد شد. البته شنیدن به تنهایی کافی نیست؛ باید علاوه بر گفتن و شنیدن، به دنبال تحلیل و چرایی مسائل باشیم و سپس به سمت اصلاح و حل آنها حرکت کنیم.

دکتر ظفرقندی با اشاره به تجربه جنگ اخیر و حضور گسترده مردم و نیرو‌های سلامت در صحنه، اظهار کرد: باید ببینیم در دانشگاه چه می‌خواهیم. آیا فقط پزشک و پرستار می‌خواهیم؟ قطعا نه. آنچه در جنگ اخیر بروز کرد، از نمونه‌های کم‌نظیر در تاریخ جنگ‌هاست؛ اینکه مردم این‌گونه در صحنه حضور داشتند.

وی افزود: در حوزه سلامت نیز شاهد بودیم که نیرو‌های سلامت در هر نقطه‌ای که حضور داشتند، از جان و دل مایه گذاشتند. افرادی که حتی در شرایط بمباران بیمارستان‌ها، بیماران را منتقل می‌کردند و هر لحظه امکان داشت خودشان آسیب ببینند.

وزیر بهداشت با اشاره به خاطرات خود از دوران جنگ اخیر ادامه داد: نمونه‌های فراوانی از ایثار کادر سلامت وجود دارد. در یکی از موارد، پرستاری جوان چند شبانه‌روز در بیمارستان مشغول خدمت بود و با وجود خستگی، تنها نگرانی‌اش مادرش بود که در خانه تنها مانده بود. اینها درس‌آموخته‌های جنگ است که باید ثبت و از آنها استفاده شود.

دکتر ظفرقندی با بیان اینکه حضور جوانان در این عرصه نشان‌دهنده دغدغه آنها نسبت به آینده کشور است، گفت: اگر قرار است این دغدغه به ثمر برسد، باید نگاه خود را تغییر دهیم و از زاویه دیگری به مسائل نگاه کنیم.

وی تاکید کرد: ما در همه حوزه‌ها، از جمله سلامت، به «انسان» نیاز داریم. پزشک خوب بسیار ارزشمند است، اما انسان خوب و مسئولیت‌پذیر نیز ضروری است؛ فردی که علاوه بر دانش و تسلط علمی، اخلاق، وجدان و عشق به خدمت داشته باشد.

وزیر بهداشت افزود: در دوران تدریس همیشه تأکید می‌کردم که صرفا قبولی در درس کافی نیست. اگر فردی تسلط، علم و اشراف لازم برای درمان بیماری را نداشته باشد، نمی‌توان او را پزشک موفقی دانست. دانش و مهارت، جزو حداقل‌های حرفه پزشکی است و باید در کنار آن، انسانیت و مسئولیت‌پذیری نیز وجود داشته باشد.

دکتر ظفرقندی با تاکید بر نقش رسانه در حل مسائل جامعه اظهار کرد: آنچه را می‌بینید و می‌شنوید، تغییر دهید و از سطح خبر به سمت حل مسئله بروید. تحلیل خبر یعنی از سطح به عمق رفتن، شناسایی چرایی، ارزیابی موضوع و سپس حل مشکل.

وی افزود: خبرنگار باید با مسئول مربوطه گفت‌و‌گو کند، موانع و مشکلات را بشناسد و با اخلاق و رفتار مناسب، دنبال حل مسئله باشد. اگر نسبت به مسائل بی‌تفاوت باشیم، اتفاقاتی مانند آنچه در ۲۸ مرداد رخ داد، همیشه امکان تکرار دارند.

وزیر بهداشت ادامه داد: جامعه زمانی واکسینه و ریشه‌دار می‌شود که جوانان در صحنه و علاقه‌مند باشند، مسائل را پیگیری کنند و به دنبال حل مشکلات باشند. چنین جامعه‌ای با هر تندبادی زیر و رو نمی‌شود.

دکتر ظفرقندی با اشاره به اهمیت اخلاق حرفه‌ای در پزشکی گفت: اگر فقط به درس و کتاب و مسائل تخصصی بپردازیم و از مسائل اجتماعی، فرهنگی، گفت‌و‌گو و مشکلات جامعه غافل شویم، پزشکی که بتواند در بحران‌ها روحیه بدهد، انگیزه ایجاد کند و پای کار بایستد، تربیت نخواهد شد.

وی با اشاره به یک تعبیر اخلاقی درباره تفاوت «عالم شدن» و «آدم شدن» افزود: پزشک شدن، با وجود همه سختی‌های این حرفه، یک مسیر است، اما اینکه انسان بتواند پزشک اخلاق‌مدار، باوجدان و عاشق خدمت باشد، مسیر دیگری است.

وزیر بهداشت با اشاره به روایتی از امام حسین (ع) درباره خدمت به مردم گفت: خدمت به مردم نعمتی الهی است. برخی افراد از خدمت‌کردن خسته می‌شوند، اما عده‌ای با عشق و علاقه خدمت می‌کنند و از آن لذت می‌برند. این روحیه باید در جامعه سلامت تقویت شود.

دکتر ظفرقندی با تاک ید بر ضرورت ارتقای مستمر کیفیت اظهار کرد: باید همواره ببینیم محیط ما رو به جلو بوده یا در مقاطعی متوقف، دچار رکود یا حتی عقب‌گرد شده است. ما به مفهوم «بهبود مستمر کیفیت» اعتقاد داریم و باید دائماً بررسی کنیم که چگونه می‌توانیم محیط خود را از نظر اجتماعی، صنفی، آموزشی و دانشگاهی ارتقاء دهیم.

وی افزود: دانشجو باید محیطی داشته باشد که در آن از درس خواندن و حضور در دانشگاه لذت ببرد، احساس تعلق داشته باشد، در کشور بماند، خدمت کند و برای آینده کشور کار کند. ایجاد چنین محیطی وظیفه همه ماست.

وزیر بهداشت خطاب به دانشجویان گفت: از شما انتظار می‌رود که فقط به گفتن و شنیدن بسنده نکنید؛ به دنبال حل مشکلات، ارتقای کیفیت، گفت‌و‌گو با همکاران، ایجاد امید و ایجاد انگیزه باشید.

سلامت، حوزه‌ای به گستردگی همه کشور است

دکتر ظفرقندی با تاکید بر اینکه حوزه سلامت محدود به دانشگاه‌ها و بیمارستان‌ها نیست، گفت: سلامت همه کشور را دربرمی‌گیرد؛ از پیش از تولد تا زمان فوت. آلودگی هوا، تصادفات، محیط زیست و بسیاری از مسائل اجتماعی، همگی با سلامت ارتباط دارند.

وی افزود: ممکن است تصور کنیم در برخی از این مسائل نقشی نداریم، اما اتفاقا باید در این حوزه‌ها وارد شویم، مطالبه‌گری و پیگیری کنیم و تا رسیدن به نتیجه پیش برویم.

وزیر بهداشت در پایان یکی از مسائل مهم کشور را موضوع جمعیت دانست و اظهار کرد: نرخ باروری در کشور به حدود ۱.۳۵ رسیده و در برخی استان‌ها حتی پایین‌تر است. وقتی درباره آینده ایران و آینده کشور صحبت می‌کنیم، باید ببینیم ریشه مشکلات چیست و آیا صرفا با اقدامات درمانی می‌توان آنها را حل کرد یا باید به صورت ریشه‌ای به دنبال حل آن و اجرای راهکار‌های عملی با عزم ملی بود