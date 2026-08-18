به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مدیر راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان کبودراهنگ گفت: ۲.۵ کیلومتر از این جاده با اعتباری بیش از ۱۰ میلیارد تومان در دست آسفالت ریزی است.

سید حسین حسینی افزود: امسال با اعتباری بیش از ۲۵ میلیارد تومان اصلاح محور‌های شهرستان کبودرآهنگ از قبیل شانه سازی و خط کشی و نصب اعلائم راهنمایی و رانندگی انجام شده است.

شهرستان کبودراهنگ دارای بیش از ۸۵۰ کیلومتر راه مواصلاتی است که از این مقدار امسال حدود ۵۰ کیلومتر بهسازی و آسفالت ریزی میشود