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عملیات بهسازی و آسفالت ریزی جاده کیتو - گمین قلعه بخش گلتپه این شهرستان با اعتباری بیش از ۱۰ میلیارد تومان در حال اجرا است
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مدیر راهداری و حمل و نقل جادهای شهرستان کبودراهنگ گفت: ۲.۵ کیلومتر از این جاده با اعتباری بیش از ۱۰ میلیارد تومان در دست آسفالت ریزی است.
سید حسین حسینی افزود: امسال با اعتباری بیش از ۲۵ میلیارد تومان اصلاح محورهای شهرستان کبودرآهنگ از قبیل شانه سازی و خط کشی و نصب اعلائم راهنمایی و رانندگی انجام شده است.
شهرستان کبودراهنگ دارای بیش از ۸۵۰ کیلومتر راه مواصلاتی است که از این مقدار امسال حدود ۵۰ کیلومتر بهسازی و آسفالت ریزی میشود