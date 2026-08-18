اعلام جزئیات مراسم بزرگداشت چهلم رهبر شهید در لرستان
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان لرستان در اطلاعیهای، زمان و مکان برگزاری مراسم بزرگداشت چهلمین روز تدفین رهبر شهید انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله العظمی امام سید علی خامنهای (ره) را در همه شهرستانها و شهرهای این استان اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان لرستان اعلام کرد: مراسم بزرگداشت چهلمین روز تدفین رهبر شهید انقلاب اسلامی روز پنجشنبه ۲۹ مرداد همزمان در نقاط مختلف استان طبق جدول زمانبندی زیر برگزار خواهد شد.
شهرستان خرمآباد پنجشنبه ۲۹ مرداد فاز یک کیو، مسجد امام هادی (ع)، همزمان با نماز مغرب و عشا
شهرستان بروجرد پنجشنبه، ۲۹ مرداد میدان تختی، ساعت ۲۱:۰۰
شهرستان دورود پنجشنبه، ۲۹ مرداد میدان ولایت، ساعت ۲۱:۰۰
شهرستان کوهدشت، پنجشنبه، ۲۹ مرداد میدان امام خمینی (ره)، ساعت ۲۱:۰۰
شهرستان دلفان، پنجشنبه، ۲۹ مرداد میدان امام (ره)، ساعت ۲۱:۰۰
شهرستان الیگودرز، پنجشنبه، ۲۹ مرداد میدان امام (ره)، ساعت ۲۱:۰۰
شهرستان سلسله، پنجشنبه، ۲۹ مرداد، چهارراه امام (ره)، ساعت ۲۱:۰۰
شهرستان ازنا، پنجشنبه، ۲۹ مرداد، پارک ملت، ساعت ۲۱:۰۰
پلدختر، پنجشنبه، ۲۹ مرداد میدان شهید بهشتی، ساعت ۲۱:۰۰
چگنی، مصلای نماز جمعه، ساعت ۲۱:۰۰
رومشکان، چهارراه امام حسین (ع)، ساعت ۲۱:۰۰
معمولان سهراه فرمانداری، ساعت ۲۱:۰۰
زاغه، میدان امام (ره)، ساعت ۲۱:۰۰
بیرانشهر مصلای نماز جمعه، ساعت ۲۱:۰۰
اشترینان، میدان امام (ره)، ساعت ۲۱:۰۰
سپیددشت، میدان امام (ره)، ساعت ۲۱:۰۰
کوهنانی، مزار شهید گمنام، ساعت ۲۱:۰۰
مؤمنآباد، مصلای نماز جمعه، ساعت ۲۱:۰۰
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان لرستان از عموم مردم ولایتمدار و شهیدپرور استان دعوت کرد تا با حضور در این مراسم، یاد و خاطره آن رهبر فقید را گرامی بدارند.