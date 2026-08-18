به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ معاون انجمن خرمای خوزستان جزئیات قیمت خرید خرمای استعمران و هزینه‌های جانبی آن در سال جاری را اعلام کرد.

ماجد مطوریان افزود: قیمت خرید خرمای استعمران از کشاورزان و نخلداران در سال جاری ۹۰۰ هزار ریال تعیین شده که نسبت به سال گذشته حدود ۱۰۰ درصد افزایش دارد.هزینه حمل‌ونقل خرما نیز بر عهده خریدار خواهد بود.

وی با اشاره به ظرفیت خوزستان در تولید خرما گفت: پیش‌بینی می‌شود امسال بین ۳۶۰ تا ۴۰۰ هزار تن خرما در استان برداشت شود که حدود ۱۴۶ هزار تن آن مربوط به شهرستان‌های آبادان و خرمشهر است.

معاون انجمن خرمای خوزستان ادامه داد: از مجموع خرمای تولیدشده در آبادان و خرمشهر، حدود ۱۰۰ هزار تن در فرآیندهای بسته‌بندی و صنایع مرتبط مورد استفاده قرار می‌گیرد که نقش مهمی در اشتغال کارگران این بخش دارد.

وی با اشاره به بازارهای صادراتی خرمای خوزستان گفت: کشورهای حاشیه خلیج فارس و کانادا از جمله مقاصد صادراتی خرمای تولیدی استان هستند.

مطوریان تأکید کرد: توسعه بازارهای صادراتی، تقویت زیرساخت‌های بسته‌بندی و کاهش هزینه‌های جانبی می‌تواند به افزایش ارزش افزوده خرمای خوزستان و بهبود وضعیت اقتصادی نخلداران و فعالان این حوزه کمک کند.