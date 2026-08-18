دبیرکل شورای عالی عتف گفت: ره‌نگاشت چهار ساله شورا بر پایه بررسی اسناد و منابع موجود، تحلیل وظایف و مأموریت‌های قانونی، مطالعه گزارش‌ها و پروژه‌های پیشین و همچنین انجام مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با خبرگان تدوین شده و در ادامه از طریق برگزاری کارگاه‌های تخصصی مورد تکمیل و بازبینی قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، پیمان صالحی در دویست و بیست و هفتمین جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) چالش‌هایی نظیر تعدد و پراکندگی بازیگران، همپوشانی وظایف، ضعف هماهنگی بین‌نهادی، فاصله میان ظرفیت‌های علمی و فناورانه با نیازها و مسائل کشور و ضرورت افزایش چابکی و آینده‌نگری نظام حکمرانی را از مهم‌ترین دلایل تدوین این برنامه برشمرد.

دبیرکل شورای عالی عتف با تشریح فرآیند تدوین این سند، اظهار کرد: ره‌نگاشت چهار ساله شورا بر پایه بررسی اسناد و منابع موجود، تحلیل وظایف و مأموریت‌های قانونی، مطالعه گزارش‌ها و پروژه‌های پیشین و همچنین انجام مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با خبرگان تدوین شده و در ادامه از طریق برگزاری کارگاه‌های تخصصی مورد تکمیل و بازبینی قرار گرفته است.

وی افزود: خروجی این فرآیند، نقشه راهی است که مسیر حرکت شورای عالی عتف از وضع موجود به وضع مطلوب را در قالب محورهای راهبردی، اهداف، فعالیت‌های زمان‌بندی‌شده، بازیگران، منابع و توانمندسازهای مورد نیاز ترسیم می‌کند. در این مدل، هر یک از لایه‌ها شامل محورها و مؤلفه‌هایی است که در کنار یکدیگر زمینه تحقق اهداف و مأموریت‌های پیش‌بینی‌شده را فراهم می‌سازند.

صالحی در ادامه با تشریح مدل پیشنهادی هم‌آفرینی ارزش، به نقش دولت، دانشگاه، صنعت، جامعه و محیط زیست در نظام حکمرانی علم، فناوری و نوآوری اشاره کرد و گفت این مدل در سه لایه شامل «محورهای راهبردی و اهداف»، «فعالیت‌ها» و «توانمندسازها» طراحی شده است.

اعضای کمیسیون دائمی پس از بحث و بررسی، پیشنهاد کردند با توجه به اینکه در این الگوی محیط زیست مانند بقیه ارکان کنشگر نیست بنابراین ملاحظات زیست‌محیطی به‌عنوان یک الزام فرابخشی در مدل لحاظ شود، همچنین ارزیابی و به‌روزرسانی مدل نیز به‌صورت دوره‌ای انجام گیرد. همچنین تأکید شد الگوی نهایی باید در راستای حل مسائل کلان کشور و همسو و هم‌افزا با سایر اسناد بالادستی و نهادهای مرتبط طراحی شود.

در نهایت، کلیات «نقشه راه چهارساله شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری» به تصویب رسید و مقرر شد دبیرخانه شورا ظرف دو هفته آینده نظرات اعضای کمیسیون دائمی را جمع‌آوری و در نسخه نهایی سند اعمال کند.

دبیرکل شورای عالی عتف با اشاره به اینکه موضوع مرجعیت علمی برای نخستین بار از سوی رهبر شهید انقلاب مطرح شد، اظهار کرد: پس از آن، این مفهوم در اسناد بالادستی مختلف حوزه علم، فناوری و نوآوری کشور مورد توجه قرار گرفته و حتی در برخی اسناد، اهداف مشخصی برای تحقق آن تعیین شده است.

وی افزود: با وجود تأکید اسناد بالادستی بر مرجعیت علمی، همچنان برداشت‌ها و تلقی‌های متفاوتی از این مفهوم در میان صاحب‌نظران و دستگاه‌های مختلف وجود دارد و در برخی موارد این برداشت‌ها با یکدیگر تفاوت‌های جدی دارند. از این رو، تدوین آیین‌نامه الزامات مرجعیت علمی با هدف ایجاد درک مشترک، نزدیک‌سازی دیدگاه‌ها و دستیابی به اجماع در این زمینه در دستور کار قرار گرفته است.

صالحی با اشاره به مأموریت‌های شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری تصریح کرد: شورای عالی عتف به دلیل جایگاه فرابخشی و نقش هماهنگ‌کننده خود در نظام علم، فناوری و نوآوری کشور، مناسب‌ترین مرجع برای بررسی و تصویب این آیین‌نامه به شمار می‌رود.

اعضای کمیسیون دائمی نیز در بررسی این دستور، بر ضرورت توجه همزمان به ابعاد کمی و کیفی مرجعیت علمی تأکید کردند.

برخی اعضا با اشاره به پیشینه و ظرفیت‌های کشور در حوزه‌هایی همچون گیاهان دارویی، طب سنتی و برخی رشته‌های علوم پزشکی، خاطرنشان کردند که کشور ایران در برخی از این حوزه‌ها از دیرباز دارای جایگاه مرجع بوده است و حفظ و تقویت این مزیت‌ها نیازمند برنامه‌ریزی هدفمند و حمایت مستمر است.

اعضا همچنین ضرورت توجه به حوزه‌های نوظهور علم و فناوری را یادآور شدند و معتقد بودند دستیابی به مرجعیت علمی در آینده مستلزم سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی در این حوزه‌هاست.

برخی اعضا نیز توسعه همکاری‌های علمی بین‌المللی، حضور فعال پژوهشگران ایرانی در مجامع و شبکه‌های علمی جهانی و گسترش تعاملات علمی فرامرزی را از الزامات تحقق مرجعیت علمی دانستند و تأکید کردند که افزایش صرف تولیدات علمی، بدون اثرگذاری و حضور مؤثر در عرصه بین‌المللی، لزوماً به مرجعیت علمی منجر نخواهد شد.