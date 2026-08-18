مدیر کل منابع‌طبیعی و آبخیزداری استان البرز گفت: برای اجرای احکام قطعی قضایی و صیانت از اراضی ملی، حکم قطعی قضایی مربوط به رفع تصرف از هزار و ۶۴۶ مترمربع از اراضی ملی واقع در شلمزار شهرستان ساوجبلاغ اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، بیات گفت: شهرستان ساوجبلاغ به دلیل برخورداری از ظرفیت‌های طبیعی، گردشگری و جاذبه‌های متعدد، همواره مورد توجه مردم و سرمایه‌گذاران، به‌ویژه متقاضیان از تهران و کرج، قرار دارد.

وی افزود: به تمامی افرادی که قصد خرید ملک، سرمایه‌گذاری، فعالیت اقتصادی و به‌ویژه ساخت‌وساز در شهرستان ساوجبلاغ را دارند، توصیه و هشدار می‌شود پیش از هرگونه معامله، خرید یا آغاز عملیات عمرانی، نسبت به استعلام و احراز وضعیت قانونی و مالکیت اراضی از اداره منابع طبیعی و آبخیزداری اقدام کنند تا به دلیل ناآگاهی و عدم اطلاع از وضعیت اراضی، ناخواسته وارد عرصه‌های ملی نشده و مشمول برخورد‌های قانونی نشوند.

بیات تصریح کرد: حفاظت و صیانت از اراضی ملی و جلوگیری از تعرض به انفال، از وظایف قانونی اداره منابع طبیعی است و در صورت مشاهده هرگونه تصرف، ساخت‌وساز غیرمجاز، دیوارکشی و سایر اقدامات غیرقانونی در اراضی ملی، برخورد قانونی و قاطع در دستور کار این اداره قرار خواهد گرفت.

وی در ادامه گفت: مساحت اراضی رفع تصرف‌شده در این پرونده یک هزار و ۶۴۶ مترمربع بوده و ارزش مجموع این اراضی بالغ بر ۸ میلیارد و ۲۳۰ میلیون تومان، معادل ۸۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال برآورد می‌شود.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ساوجبلاغ در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف، تصرف، ساخت‌وساز غیرمجاز یا تحرکات مشکوک در اراضی ملی و منابع طبیعی، مراتب را از طریق شماره‌های ۱۵۰۴ و ۱۳۹، سامانه امداد جنگل و مرتع به یگان حفاظت منابع طبیعی اطلاع دهند تا موضوع در اسرع وقت مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد.