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فروش سوالات کنکور، فرصتی برای کلاهبرداران

هشدار پلیس فتا به کنکوری ها، در دام کلاهبرداران گرفتار نشوید. رئیس پلیس فتای فراجا به داوطلبان کنکور سراسری و خانواده‌های آنها هشدار داد ادعای فروش سوالات کنکور و پاسخ نامه کذب و کلاهبرداری است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۲۷- ۱۶:۲۵
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برچسب ها: کنکور ، فروش سوالات کنکور ، پلیس فتا ، کلاهبرداری
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