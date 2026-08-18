فروش سوالات کنکور، فرصتی برای کلاهبرداران

هشدار پلیس فتا به کنکوری ها، در دام کلاهبرداران گرفتار نشوید. رئیس پلیس فتای فراجا به داوطلبان کنکور سراسری و خانواده‌های آنها هشدار داد ادعای فروش سوالات کنکور و پاسخ نامه کذب و کلاهبرداری است.