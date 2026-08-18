



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران فارس گفت: بیش از دو هزار و ۲۲۹ آزاده از استان فارس در دوران جنگ تحمیلی نخست داشتیم که به مناسبت سی و ششمین سالگرد ورود آنها به میهن از هزار نفر آنها قدردانی شد.

سردار بیانی با بیان اینکه آزادگان نماد استقامت و مقاومت مردم ایران هستند افزود: با ثبت و ضبط خاطرات آزادگان تبدیل آنها به فیلم و کتاب تلاش می‌کنیم داشته‌های آنها را به نسل جدید منتقل کنیم.



