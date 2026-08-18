اجرای طرحهای ضربتی؛
توقیف ۱۰ دستگاه تانکر قاچاق مشتقات نفتی
محموله مشتقات نفتی قاچاق، شامل ۱۰ دستگاه تانکر در شهرستان دلیجان توقیف شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ فرمانده انتظامی شهرستان دلیجان از کشف و توقیف محمولهای گسترده از مشتقات نفتی قاچاق در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ جعفر اسکینی در تشریح جزئیات این عملیات گفت: مأموران پلیس در اجرای طرحهای ضربتی مقابله با قاچاق سوخت و با بهرهگیری از اشراف اطلاعاتی دقیق، در ایستگاه بازرسی شهرستان دلیجان موفق به شناسایی و توقیف این محموله شدند.
سرهنگ اسکینی افزود: در اجرای طرح برخورد با قاچاق سوخت و مشتقات نفتی در ایستگاه بازرسی شهرستان دلیجان همکاران نیروی انتظامی موفق به کشف و توقیف ۲۵۰ هزار کیلوگرم مشتقات نفتی به ارزش تقریبی ۱۱۵ میلیارد ریال شدند که در این رابطه ۱۰ دستگاه تانکر توقیف و ۱۰ نفر متهم شناسایی و دستگیر که پس از سیر مراحل قانونی در اختیار مقامات قضایی قرار گرفتند.