به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ فرمانده انتظامی شهرستان دلیجان از کشف و توقیف محموله‌ای گسترده از مشتقات نفتی قاچاق در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ جعفر اسکینی در تشریح جزئیات این عملیات گفت: مأموران پلیس در اجرای طرح‌های ضربتی مقابله با قاچاق سوخت و با بهره‌گیری از اشراف اطلاعاتی دقیق، در ایستگاه بازرسی شهرستان دلیجان موفق به شناسایی و توقیف این محموله شدند.

سرهنگ اسکینی افزود: در اجرای طرح برخورد با قاچاق سوخت و مشتقات نفتی در ایستگاه بازرسی شهرستان دلیجان همکاران نیروی انتظامی موفق به کشف و توقیف ۲۵۰ هزار کیلوگرم مشتقات نفتی به ارزش تقریبی ۱۱۵ میلیارد ریال شدند که در این رابطه ۱۰ دستگاه تانکر توقیف و ۱۰ نفر متهم شناسایی و دستگیر که پس از سیر مراحل قانونی در اختیار مقامات قضایی قرار گرفتند.