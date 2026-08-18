



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس گفت: ۷۵۰ نیروی استخدامی و شرکتی در استان مسئولیت حفاظت از ۱۰.۲ میلیون هکتار عرصه‌های منابع طبیعی را بر عهده دارند.

منتصری در مراسم گرامیداشت روز جنگلبان و رویداد ملی سلام جنگل بان با تبریک این روز به جنگلبانان و کارکنان منابع طبیعی گفت : استان فارس ۱۲.۳ میلیون هکتار مساحت دارد که حدود ۱۰.۲ میلیون هکتار آن را عرصه‌های منابع طبیعی تشکیل می‌دهد.

وی افزود: از این میزان، حدود ۷.۳ میلیون هکتار مرتع، ۲.۷ میلیون هکتار عرصه جنگلی و حدود ۲۴۵ هزار هکتار نیز عرصه‌های بیابانی است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس با بیان اینکه حفاظت از این وسعت گسترده کار دشواری است، گفت: ۷۵۰ نفر در سطح استان در حوزه حفاظت از عرصه‌های منابع طبیعی فعالیت می‌کنند.

منتصری آتش‌سوزی را مهم‌ترین تهدید عرصه‌های طبیعی استان دانست و افزود: در کنار حریق، تصرف و تخریب اراضی ملی و قطع درختان جنگلی نیز از دیگر مخاطرات منابع طبیعی است.

وی با اشاره به اینکه بیش از ۹۰ درصد آتش‌سوزی‌های عرصه‌های طبیعی منشأ انسانی دارد، ادامه داد: بیشتر این آتش‌سوزی‌ها سهوی است و فرهنگ‌سازی و افزایش آگاهی مردم می‌تواند نقش مهمی در کاهش این حوادث داشته باشد.

منتصری همچنین از مشارکت گروه‌های مردم‌نهاد در حفاظت از منابع طبیعی خبر داد و گفت: همکاری مناسبی با سازمان‌های مردم‌نهاد در شهرستان‌های مختلف شکل گرفته و این گروه‌ها به‌ویژه در زمان وقوع آتش‌سوزی و عملیات اطفای حریق، کمک شایانی به نیروهای منابع طبیعی می‌کنند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس افزود: با همکاری استانداری فارس و سازمان منابع طبیعی کشور، موضوع دریافت مجوز جذب نیرو برای جبران کمبود نیروی انسانی ناشی از بازنشستگی کارکنان در حال پیگیری است.

وی در پایان گفت: در مراسم گرامیداشت روز جنگلبان از ۲۸ نفر از نیروهای مردمی، قرق‌بانان و کارکنان فعال در حوزه حفاظت از منابع طبیعی تجلیل شد.