با توجه به احتمال وقوع رگبار و بارندگی در برخی مناطق شمالی کشور، کارشناسان به کشاورزان توصیه می‌کنند که آبیاری مزارع پنبه و سویا را به زمان دیگری موکول کنند.

به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، مکوندی، کارشناس هواشناسی با اشاره به اطلاعات دریافت شده از منابع ماهواره‌ای و مراکز هواشناسی اظهار داشت: از امروز سه شنبه ۲۷ مردادماه ۱۴۰۵ در برخی مناطق استان‌های گیلان، مازندران، گلستان، اردبیل، ارتفاعات آذربایجان‌های شرقی، آذربایجان غربی و دامنه جنوبی البرز مرکزی وقوع رگبار، رعد و برق، بارندگی و وزش باد شدید پیش بینی شده است.

وی افزود: از این رو به کشاورزان عزیز توصیه می‌کنیم آبیاری مزارع پنبه و سویا در نوار ساحلی کشور را به زمان دیگه‌ای موکول کنند و محصول برنج برداشت شده نیز در اسرع وقت به مکان‌های مسقف انتقال داده شود.

کارشناس هواشناسی درباره آب و هوای سایر نقاط کشور نیز گفت: در شمال شرق، شرق، مرکز و دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی هم وزش باد شدید و گرد و خاک پیش بینی شده و بنابر این زنبور داران به استقرار کندو‌ها در مناطق مناسب و تنگ کردن دریچه پرواز توجه داشته باشند.

در نوار جنوبی کشور نیز ماندگاری هوای گرم و افزایش رطوبت در استان‌هایی مانند هرمزگان پیش بینی می‌شود و به کشاورزان توصیه شده که از آبیاری نخلستان‌ها با توجه به رطوبت بالای هوا خودداری شود.





