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رئیس اتاق بازرگانی خرمشهر بر احیای گردشگری آبی و دریایی در آبادان و خرمشهر تأکید کرد و گفت: ظرفیتهای اقتصادی و گردشگری جنوب کشور باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر در نشست با خبرنگاران آبادان و خرمشهر،گفت: گردشگری آبی در چند سال گذشته کمتر مورد توجه قرار گرفته و اکنون برنامهریزی برای احیا و تثبیت این ظرفیت در آبادان و خرمشهر در دستور کار قرار دارد.
سید مصطفی موسوی، احیای مرز شلمچه را یک فرصت راهبردی برای توسعه اقتصادی منطقه دانست و بر ضرورت اجرای طرح توسعه این مرز تأکید کرد.
وی همچنین اجرای کامل ماده ۶۵ قانون امور گمرکی و استقرار گمرک در مبادی ورودی آبادان و خرمشهر را از اولویتهای توسعه منطقه عنوان کرد و گفت: باید زمینه راهاندازی بازارچههای مرزی و ورود کالاهای چمدانی فراهم شود تا زمینه برای کاهش قاچاق در منطقه فراهم شود.
رئیس اتاق بازرگانی خرمشهر با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی جنوب کشور افزود: جنوب میتواند با بهرهگیری از کریدورهای شمال ـ جنوب، نقش مؤثری در توسعه تجارت کشور ایفا کند.
موسوی همچنین بر توزیع متوازن سرمایهگذاری از خرمشهر تا سواحل مکران، بهویژه در حوزه بنادر تأکید کرد.
وی گفت: اتاق بازرگانی نقش تصمیمساز دارد و باید زمینه ارائه راهکارهای کارشناسی به دستگاههای اجرایی را فراهم کند.
رئیس اتاق بازرگانی خرمشهر از تشکیل تشکلهای شرکتهای دانشبنیان، لوازم خانگی و انجمن واردات خودرو خبر داد و افزود: زمینه واردات ۳۶ قلم کالا در آبادان و خرمشهر فراهم شده است.
موسوی همچنین با اشاره به احداث بندر فاو در عراق گفت: توجه به بنادر منطقه و استفاده از ظرفیت این بندر میتواند با توجه به نزدیکی آن به آبادان و خرمشهر، موجب توسعه تجارت منطقه، افزایش ظرفیت مبادلات و کاهش قیمتها شود.