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همزمان با برگزاری اردوی تیم آبهای آرام جوانان و زیر ۲۳ سال کشور، ۱۱ قایقران از استان قم در دریاچه آزادی تهران به تمرین میپردازند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، ۱۱ قایقران قمی در دریاچه آزادی تهران به همراه سایر ملی پوشان کشور به تمرین میپردازند.
در این مرحله تمرینی، شیما سیاحتحمدی، ثنا سیاحتحمدی، ساناز پوزشپور و آلا زهرا عنصری در کایاک دختران، فاطمه اسماعیلی، هنگامه پاریاو و نازنین ایراننژاد در کانوی دختران، محمدحسین عباسنژاد، محمدحسن جلیلزاده و سهیل اکافان در کایاک پسران و کیارش الهمرادی در کانوی پسران، نمایندگان قم هستند.
این ورزشکاران ۲۸ مرداد و در دو نوبت صبح و بعدازظهر در برنامههای تمرینی شامل تمرینات تخصصی آبهای آرام، هوازی و بدنسازی حضور دارند و از امکانات و تجهیزات تخصصی دریاچه آزادی و ظرفیت آموزشی مربیان حاضر در اردو بهره میبرند.
قایقرانان قم در چهار ماه گذشته زیر نظر مربیان هیئت تمرین کردهاند و در کنار مربیان بومی، هفتهای یک جلسه نیز از آموزش مربی تخصصی دعوتشده از تهران بهرهمند شدهاند.
این اردو با هدف ارتقای سطح فنی و آمادگی ورزشکاران و آمادهسازی آنان برای حضور در المپیاد استعدادهای برتر و مسابقات قهرمانی کشور برگزار میشود. سرپرستی این مرحله تمرینی بر عهده مصطفی الهمرادی است.