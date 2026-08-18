همزمان با برگزاری اردوی تیم آب‌های آرام جوانان و زیر ۲۳ سال کشور، ۱۱ قایقران از استان قم در دریاچه آزادی تهران به تمرین می‌پردازند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، ۱۱ قایقران قمی در دریاچه آزادی تهران به همراه سایر ملی پوشان کشور به تمرین می‌پردازند.

در این مرحله تمرینی، شیما سیاحت‌حمدی، ثنا سیاحت‌حمدی، ساناز پوزش‌پور و آلا زهرا عنصری در کایاک دختران، فاطمه اسماعیلی، هنگامه پاریاو و نازنین ایران‌نژاد در کانوی دختران، محمدحسین عباس‌نژاد، محمدحسن جلیل‌زاده و سهیل اکافان در کایاک پسران و کیارش اله‌مرادی در کانوی پسران، نمایندگان قم هستند.

این ورزشکاران ۲۸ مرداد و در دو نوبت صبح و بعدازظهر در برنامه‌های تمرینی شامل تمرینات تخصصی آب‌های آرام، هوازی و بدنسازی حضور دارند و از امکانات و تجهیزات تخصصی دریاچه آزادی و ظرفیت آموزشی مربیان حاضر در اردو بهره می‌برند.

قایقرانان قم در چهار ماه گذشته زیر نظر مربیان هیئت تمرین کرده‌اند و در کنار مربیان بومی، هفته‌ای یک جلسه نیز از آموزش مربی تخصصی دعوت‌شده از تهران بهره‌مند شده‌اند.

این اردو با هدف ارتقای سطح فنی و آمادگی ورزشکاران و آماده‌سازی آنان برای حضور در المپیاد استعداد‌های برتر و مسابقات قهرمانی کشور برگزار می‌شود. سرپرستی این مرحله تمرینی بر عهده مصطفی اله‌مرادی است.