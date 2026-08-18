برگزاری جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی به ریاست آقای قالیباف

جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی به ریاست آقای قالیباف و به صورت مجازی برگزار شد. وزیر جهاد کشاورزی هم که امروز در جمع نمایندگان حاضر شده بود، نتوانست به سوالات برخی نمایندگان در خصوص مشکلات دام پاسخ قانع کننده بدهد.