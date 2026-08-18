۶۰ روستای سرپلذهاب از آب آشامیدنی سالم بهره مند می شوند
با تکمیل طرحهای آبرسانی، ۶۰ روستای دارای تنش آبی شهرستان سرپلذهاب از آب شرب سالم و پایدار برخوردار میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه
، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه در نشست بررسی مسائل و مطالبات حوزه آب و فاضلاب شهرستان سرپلذهاب گفت: عملیات اجرایی طرحهای آبرسانی بیش از ۶۰ روستای دارای تنش آبی این شهرستان در حال اتمام است و این طرحها در هفته دولت افتتاح خواهند شد.
رضا داودی با بیان اینکه با بهرهبرداری از این طرحها، روستاهای هدف از آب شرب سالم برخوردار خواهند شد، افزود: تأمین آب پایدار در مناطق روستایی، علاوه بر رفع نیاز اساسی خانوارها، زمینه ارتقای سطح بهداشت، بهبود کیفیت زندگی و تقویت زیرساختهای خدماتی را فراهم میکند.