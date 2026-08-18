به گزارش

نصیری با بیان اینکه سه نوع فضا داریم که برای پناهگاه استفاده می شود، تصریح کرد: این فضاها شامل پناهگاه های ویژه (سطح یک)، راهبردی (سطح دو) و سطح سه شامل پناهگاه های عمومی می شود.

وی افزود: در بحث مدارس در مجموع ۵۱۸ مدرسه برای پناهگاه وجود دارد که ۱۸۱ مورد آن قابل استفاده به عنوان پناهگاه است. همچنین ۸۲ ایستگاه مترو زیرسطحی دارای قابلیت استفاده به عنوان پناهگاه دارد. خطوط جدیدی که ساخته خواهند شد دارای مطالعه پدافند غیرعامل هستند و مساله پناهگاه در آنها دیده خواهد شد. در بحث مجتمع های اداری و تجاری شناسایی شده به عنوان پناهگاه نیز، ۲ میلیون و ۶۸۱ هزار و ۹۰۰ متر مربع است که ۲۵۳ مرکز تجاری را شامل می شود. به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، علی نصیری امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: در خصوص پناهگاه ها، تا سال گذشته قانون و ضابطه نداشیتم اما الان این موضوع ضابطه دارد. برای پناهگاه چیزی با این عنوان می تواند وجود داشته باشد که در طول سال نیز از ان در بخش های دیگر استفاده شود.نصیری با بیان اینکه سه نوع فضا داریم که برای پناهگاه استفاده می شود، تصریح کرد: این فضاها شامل پناهگاه های ویژه (سطح یک)، راهبردی (سطح دو) و سطح سه شامل پناهگاه های عمومی می شود.وی افزود: در بحث مدارس در مجموع ۵۱۸ مدرسه برای پناهگاه وجود دارد که ۱۸۱ مورد آن قابل استفاده به عنوان پناهگاه است. همچنین ۸۲ ایستگاه مترو زیرسطحی دارای قابلیت استفاده به عنوان پناهگاه دارد. خطوط جدیدی که ساخته خواهند شد دارای مطالعه پدافند غیرعامل هستند و مساله پناهگاه در آنها دیده خواهد شد. در بحث مجتمع های اداری و تجاری شناسایی شده به عنوان پناهگاه نیز، ۲ میلیون و ۶۸۱ هزار و ۹۰۰ متر مربع است که ۲۵۳ مرکز تجاری را شامل می شود.





بیشترین تعداد پناهگاه‌ در منطقه ۱۶ با ۷۳ مکان؛ منطقه ۲۲هیچ پناهگاهی ندارد

نصیری در ادامه درباره وضعیت پناهگاه‌ها در پایتخت اظهار داشت: ۳۰ پناهگاه در منطقه یک، ۱۶ پناهگاه در منطقه ۲، ۲۴ پناهگاه در منطقه سه، ۳۶ پایگاه در منطقه چهار، ۲۸ پناهگاه در منطقه پنج، ۱۵ پناهگاه در منطقه ۶، ۱۲ پناهگاه در منطقه هفت، ۲۹ پناهگاه در منطقه هشت، ۱۱ پناهگاه در منطقه ۹، ۲۷ پناهگاه در منطقه ۱۰، ۲۵ پناهگاه در منطقه ۱۱، ۱۹ پناهگاه در منطقه ۱۲، ۹ پناهگاه در منطقه ۱۳، ۳۵ پناهگاه در منطقه ۱۴، ۱۹ پناهگاه در منطقه ۱۵، ۷۳ پناهگاه در منطقه ۱۶، ۵۳ پناهگاه در منطقه ۱۷، ۶ پناهگاه در منطقه ۱۸ و ۱۷ پناهگاه در منطقه ۱۹ وجود دارد و منطقه ۲۲ هیچ پناهگاهی ندارد.

وی ادامه داد: از این تعداد پناهگاه در مناطق دو پناهگاه در منطقه یک، ۱۰ پناهگاه در منطقه ۲، ۶ پناهگاه در منطقه سه، ۱۹ پناهگاه در منطقه چهار، ۱۲ پناهگاه در منطقه پنج، ۱۰ پناهگاه در منطقه ۶، دو پناهگاه در منطقه هفت، ۱۲ پناهگاه در منطقه هشت، هفت پناهگاه در منطقه ۹، سه پناهگاه در منطقه ۱۰، ۱۷ پناهگاه در منطقه ۱۱، هشت پناهگاه در منطقه ۱۲، پنج پناهگاه در منطقه ۱۳، هفت پناهگاه در منطقه ۱۴، ۶ پناهگاه در منطقه ۱۵، ۱۷ پناهگاه در منطقه ۱۶، ۱۹ پناهگاه در منطقه ۱۷، یک پناهگاه در منطقه ۱۸، هفت پناهگاه در منطقه ۱۹، ۶ پناهگاه دز منطقه ۲۰ و پنج پناهگاه در منطقه ۲۱ قابلیت استفاده دارد.

ورود هتل به ادبیات اسکان اضطراری

نصیری همچنین گفت: مجموعا در بوستان های تهران یک میلیون نفر ظرفیت برای اسکان ایجاد شده و در بخش ظرفیت های محلی در مسجدها، مدرسه ها، سراهای محلات و پایگاه های مدیریت بحران، برای دو میلیون نفر ظرفیت پیش بینی شده است.

وی با بیان اینکه در اسکان اضطراری پیش از این از چادر، مسجد و مدرسه سخن گفته می‌شد، گفت: در این شرایط هتل به ادبیات امدادگری و اسکان اضطراری اضافه شد. ما وظیفه داریم بهترین آنچه داریم در اختیار شهروندان قرار دهیم.

وی افزود: ۱۲ هزار داوطلب و جهادگر در ایام جنگ با سازمان مدیریت بحران همکاری و نسبت به پاکسازی منازل آسیب دیده اقدام می‌کردند. در ایام جنگ ۴۰ هزار و ۱۰۰ واحد دچار آسیب جزئی همچون شکستن شیشه شدند که این گروه‌های داوطلب به نصب شیشه و پاکسازی این منازل را بر عهده گرفتند.

۴۶ هتل پایتخت میزبان آسیب‌دیدگان جنگ رمضان

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران همچنین گفت: ۹ هزار و ۵۴۰ نفر در ۴۶ هتل اسکان یافتند و هفته گذشته اسکان اضطراری در هتل‌ها به طور کامل پایان یافت.

وی اضافه کرد: هزار و ۷۸۷ ودیعه مسکن به آسیب دیدگان جنگ پرداخت شد و مسائل موارد معدودی که با شهرداری به نتیجه نرسیدند، تک به تک در حال بررسی و رفع است.

نصیری با بیان اینکه ۳۰ نفر در ساختمان سازمان مدیریت بحران به طور همزمان پاسخگوی شهروندان بودند، گفت: به ۳۲ هزار پیام در ایام جنگ پاسخ داده شد و موارد را به مناطق ۲۲گانه و سازمان‌ها و شرکت‌ها انتقال می‌دادیم‌.

وی افزود: پرونده ۱۳ هزار و ۶۵۰ خودرو و ۱۰ هزار و ۹۲ موتورسیکلت تشکیل شد و با ورود دولت مسائل مربوط به خسارات خودروها در حال پیگیری است و متولی پرداخت خسارت اسباب و اثاثیه مشخص شد و بیمه ایران در تهران و بنیاد مسکن در استان‌ها این مسئولیت را برعهده گرفتند. در تهران تمام موارد بازسازی جز پرداخت خسارت خودرو و اسباب و اثاثیه بر عهده شهرداری است.

پیشرفت ۶۵ درصدی در حوزه تخریب و نوسازی منازل مسکونی آسیب‌دیده در جنگ رمضان

نصیری در ادامه این نشست گزارشی درخصوص اقدامات شهرداری در حوزه بازسازی آسیب‌های جنگ رمضان ارائه کرد و با بیان اینکه آرزوی آوارگی شهروندان را پس از جنگ رمضان به دل اسراییلی ها گذاشتیم، گفت: در بخش خسارت های واحدهای ساختمانی ۵۱ هزار و ۷۲۴ واحد آسیب دیدند که بازسازی ها در مجموع پیشرفت ۹۶ درصدی داشته است. بخش خسارت های جزیی ۴۰ هزار و ۱۰۰ واحد را شامل می شد که پیشرفت ۹۸ درصدی در آن داریم. درباره ۹۰۸۵ واحدی که در بخش خسار

ت های متوسط قرار گرفتند پیشرفت ۹۶ درصدی را تاکنون شاهد بودیم. ۴۰۴ واحد شامل مقاوم سازی بودند که پیشرفت ۳۵ درصدی را در این بخش داشتیم و در حوزه تخریب و نوسازی نیز پیشرفت ۶۵ درصدی را درباره ۲۱۳۵ واحد شامل این بخش داشتیم.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران اضافه کرد: پس از جنگ ۱۲ روزه یک مجموعه EOC زیرسطحی آماده‌ و قبل از جنگ رمضان آماده افتتاح کردیم.این اتفاقی بود که در جنگ ۱۲ روزه نداشتیم. همچنین در پایگاه ها نیز کسانی که از شهرستان ها برای کمک آمده بودند، اسکان پیدا کردند.

اتصال بیمارستان میلاد به شبکه مترو تا پایان ۱۴۰۶

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران عنوان کرد: اتصال بیمارستان امام خمینی (ره) به ایستگاه متروی مدافعان سلامت در حال انجام است که دارای ۵۰ درصد پیشرفت است. همچنین اتصال بیمارستان میلاد به مترو نیز انجام می شود، اما به دلیل اینکه طرح از محل پارکینگ دانشگاه علوم پزشکی می گذشت، طرح عقب افتاده اما تا پایان سال ۱۴۰۶ این کار به اتمام خواهد رسید.

آغاز عملیات پروژه اورژانس مترویی در دوره ششم مدیریت شهری

وی بیان کرد: اورژانس مترویی را تا کنون در کشور نداشتیم اما بحث اورژانس مترویی برای تهران خبر خوبی است که می تواند با سرعت بالا به یکی از بیمارستان‌های مجهز شهر و کشور از طریق مترو متصل شد. پروژه ای که کلنگ آن در این دوره خورد و اولین مورد آن‌ نیز در این دوره افتتاح می شود. بحث اتصال بیمارستان حکیم به مترو نیز همزمان در حال انجام است.

وی با بیان اینکه برای سه میلیون نفر پناهگاه پیش‌بینی کرده‌ایم، یادآور شد: باتوجه به اینکه تمام شهروندان به پناهگاه مراجعه نمی‌کنند عدد سه میلیون نفر بسیار مطلوب است. باید تمام دستگاه‌ها همکاری کنند که این عدد محقق شود.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با تاکید بر موارد استفاده از پناهگاه‌ها خاطرنشان کرد: ما در برابر اصابت مستقیم پناه نمی‌گیریم بلکه در برابر ترکش‌ها و موج انفجار به پناهگاه می‌رویم.

ضرورت پیگیری اصحاب رسانه درخصوص مبحث ۲۱ مقررات ملی ساختمان

وی با بیان اینکه مبحث ۲۱ مقررات ملی ساختمان توسط رسانه‌ها پیگیری شود، گفت: در این مبحث مالکین و سازنده‌های ساختمان‌ها مکلف به ساخت پناهگاه هستند.

نصیری با اعلام اینکه بر اساس استخراج‌ صورت گرفته ۱۶ هزار ساختمان بلندمرتبه و مهم پایتخت نیازمند ارزیابی برای زلزله بودند، تصریح کرد: از این تعداد ۱۵ هزار و ۶۲۵ ساختمان مورد ارزیابی قرار گرفتند که شامل ۱۴۸ بیمارستان با ۶۳۳ ساختمان، ۹۷۰ ساختمان مراکز بهداشتی و درمانی، چهار هزار و ۳۳۵ مدرسه، ۷۳۵ مرکز آموزشی، ۹۰۰ مسجد و مکان مذهبی و سه هزار و ۸۴۴ مرکز اداری- تجاری است.

وی همچنین تصریح کرد: به عبارتی می‌توان گفت در فاز اول بیش از ۹۷ درصد ارزیابی ساختمان‌های بلندمرتبه و مهم صورت گرفته و امسال این پرونده چهار ساله بسته می‌شود. این ساختمان‌ها در چهار درجه تقسیم بندی شدند که دو گروه C و D ساختمان‌های ناایمن و به عبارتی متروپل‌های تهران هستند و تعداد آنها کم نیست.

نصیری افزود: اسامی این ساختمان‌ها چه اداری، تجاری، چه بیمارستان، هتل و چه نظامی و چه ساختمان‌های مربوط به قوه قضاییه به نهادهای مربوطه جهت ایمن سازی ابلاغ می‌شود.

۱۷ بیمارستان تهران ناایمن هستند

وی همچنین با اشاره به روند ایمن سازی ۱۷ بیمارستان ناایمن، گفت: بیمارستان رسول اکرم (ص)، فیاض‌بخش، شهدای یافت‌آباد، بوعلی، لولاگر، فجر، فیروزآبادی، ساسان، صدر، لواسانی، شریعت رضوی، امیرالمومنین، طرفه، کودکان بهرامی، البرز، پارس و سینا از بیمارستان‌های ناایمن بودند.

نصیری اعلام کرد: از این میان تعدادی از بیمارستان‌ها نسبت به ایمن‌سازی اقدام کردند.برای مثال بیمارستان رسول اکرم (ص) نسبت به تخریب و بازسازی اقدام کرد.

نصیری اظهار کرد: مجتمع تجارت

جهانی فردوسی به عنوان بازار ارز کشور ایمن سازی شد. اما مساله اصلی علاءالدین مساله حریق است. در مبحث سازه در گروه سوم و مقاوم سازی قرار دارد که باید مقاوم‌سازی شود.

وی ادامه داد: بحث مخازن اضطراری آب شهری که مصوبه شورای شهر بود با حکم دیوان عدالت متوقف شده است. هزینه این مخازن قرار بود از محل قبض آب شهروندان تهرانی برداشته شود. در ابتدای این دوره حدود ۲۷ مورد بود که در این دوره به حدود ۲۱۰ مورد رسیده است. دیوان یک ایراد جدید گرفته به این مصوبه و اعلام کرد که نیاز به مصوبه مجلس دارد. باید به ۵۴۰ مخزن می رسیدیم که تا عدد ۲۱۰ متوقف شدیم.

مقاوم سازی ۴۸ پل در ۵ سال اخیر

رییس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با اشاره به ۸۱۲ پلی که تهران دارد، تصریح کرد: از اواخر دوره قبلی تصمیم گرفته شد که ۶۶ پل مقاوم سازی شود. در گذشته سالی یک پل مقاوم سازی می شد اما در این دوره ۴۸ پل مقاوم سازی شد و مقاوم سازی ۷ پل در حال انجام است.

ایمن سازی ۱۲۴ گود رهاشده از ادوار پیشین

وی با بیان اینکه تهران ۲۹۸ گود رها شده داشت که در این دوره ۱۲۴ گود ایمن‌سازی شد، خاطرنشان کرد: بر اساس آخرین آمار ۴۰ درصد از گودها ایمن شدند که گود فاز دو برج میلاد، پارکینگ طبقاتی فرهنگ، رفیعه المصطفی، پارکینگ طبقاتی بغدادی، تقاطع خیابان حجاب- بلوار کشاورز، کیوان، کوچه مدنی، پیام فضیلت، امامزاده سید ملک خاتون، خیابان انورزاده، معلم، مسجد شهدا، روبه روی هایپرسان، بیمارستان فیروزآبادی، سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات، تعاونی مسکن کارکنان منطقه ۲۲ و خیابان دانش از جمله مهمترین گودهای ایمن‌سازی شده است.

رئیس سازمان مدیریت بحران شهر تهران همچنین تصریح کرد: گود بابک زنجانی در شهرک غرب امروز در اختیار وزارت نفت است. شهرداری هزینه ایمن‌سازی گودهای در اختیار خود را می‌پردازد اما گودهای مربوط به دیگر نهادها به صورت اقماری ایمن‌سازی می‌شود.

رشد ۵۷ برابری بودجه شهرداری در حوزه ایمنی و مدیریت بحران در دوره اخیر مدیریت شهری

وی همچنین با اشاره به رشد ۵۷ برابری بودجه شهرداری در حوزه ایمنی و مدیریت بحران، یادآور شد: از مجلس و دولت درخواست می‌کنیم که الگوی مثبت شهرداری در اختصاص بودجه ایمنی در بودجه سنواتی را الگو قرار دهند؛ چراکه متاسفانه در بودجه سنواتی دولت. مو چنین بندی وجود ندارد.

نصیری ادامه داد: در سال ۱۴۰۱ بودجه حوزه ایمنی ۴۰۰ میلیارد تومان، در سال ۱۴۰۲ رقم ۱.۱ همت، در سال ۱۴۰۳ رقم هشت همت، در سال ۱۴۰۴ رقم ۱۴.۶ همت و سال ۱۴۰۵ رقم ۲۳ همت اعتبار بوده است که قطعا با ارائه متمم بودجه، اعتبار این حوزه افزایش خواهد یافت.