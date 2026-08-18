به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛محمد عفت پناه معاون سازمان بیمه سلامت ایران بیان کرد: نزدیک به سه سال پس از انتشار گزارش فراگیر سازمان جهانی بهداشت در زمینه عدالت در سلامت افراد دارای معلولیت و پس از اجرای راهنمای اقدام شمول معلولیت در چندین کشور، شبکه عدالت در سلامت افراد دارای معلولیت سازمان جهانی بهداشت با ماموریت از بین بردن شکاف‌های بهداشتی قابل اجتناب بین افراد دارای معلولیت و جمعیت عمومی رسماً در ۱۲ و ۱۳ نوامبر ۲۰۲۵ افتتاح شد.

وی ادامه داد: این شبکه که در حال حاضر ۱۵۴ عضو از دولت‌ها، جامعه مدنی، دانشگاه‌ها و سازمان‌های بین‌المللی را در خود جای داده است، سازوکار جدید و قدرتمندی را در جهت ایجاد هماهنگی بین فعالیت‌های جهانی به منظور ایجاد سیستم‌های بهداشتی فراگیر و عادلانه برای افراد دارای معلولیت ارائه خواهد داد.

معاون سازمان بیمه سلامت ایران گفت: یکی از ماموریت‌های سازمان، دستیابی به پوشش همگانی و عادلانه خدمات سلامت برای همه اقشار جامعه هدف به ویژه اقشار آسیب پذیر است که یکی از اقشار آسیب پذیر هدف، افراد دارای معلولیت هستند.

عفت پناه افزود: در این راستا، اقداماتی در سطح ملی از جمله پوشش بیمه‌ای ۵۹ خدمت ستاره‌دار توانبخشی برای توانخواهان بهزیستی و همچنین پوشش خدمات تشخیصی، درمانی، دارویی و توانبخشی مورد نیاز توانخواهان با حمایت صندوق بیماران خاص و صعب العلاج علاوه بر پوشش بیمه پایه سازمان انجام شده است. به موازات این اقدامات و در راستای دیپلماسی سلامت کشور، تلاش‌هایی در سطح بین المللی نیز توسط گروه مدیریت خدمات پاراکلینیک دفتر خدمات تخصصی و فوق تخصصی سلامت این معاونت صورت گرفت.

وی اظهار کرد: پس از معرفی ماموریت‌ها و فعالیت‌های سازمان بیمه سلامت ایران در جلسه افتتاحیه شبکه عدالت در سلامت افراد دارای معلولیت سازمان جهانی بهداشت و اعلام درخواست عضویت سازمان در شبکه مذکور، با بررسی این درخواست و پذیرش عضویت سازمان، در اواخر سال میلادی ۲۰۲۵، گواهینامه عضویت سازمان بیمه سلامت ایران در شبکه عدالت در سلامت افراد دارای معلولیت سازمان بهداشت جهانی صادر شد.

معاون درمان و خرید راهبردی سازمان بیمه سلامت ایران گفت: اهداف این شبکه جهانی شامل ایجاد درک و روایت مشترک در ذینفعان درگیر حوزه معلولیت و سلامت از تغییر‌های مبتنی بر شواهد مورد نیاز برای دستیابی به بالاترین استاندارد قابل دستیابی سلامت برای افراد دارای معلولیت، انجام حمایت مبتنی بر شواهد که آگاهی در زمینه نابرابری‌های بهداشتی تجربه شده توسط افراد دارای معلولیت و اقدامات لازم برای رسیدگی به آنها را افزایش می‌دهد و افزایش گفت‌و‌گو، اشتراک دانش و ارتباطات بین اعضای شبکه برای اقدام در جهت ایجاد عدالت در سلامت برای افراد دارای معلولیت، در صورت لزوم است.